Формула E: Evo Sessions завершились крупной аварией

Несколько недель назад стало известно, что организаторы этапа Формулы E в Джидде включили в программу уик-энда новые Evo Sessions — заезды, предназначенные для известных личностей, заинтересованных в управлении современными гоночными электромобилями.

В этих заездах каждая из команд предоставила одну из своих машин представителям других сфер: от спортсменов и бизнесменов до известных деятелей шоу-бизнеса и популярных блогеров.

Езда прошла в вечернее время, спустя сутки после проведения второго этапа гоночного уик-энда, и не обошлась без инцидентов. Серьёзная авария произошла с болидом команды Lola, который пилотировала Иззи Хаммонд — 25-летняя дочь известного британского телеведущего Ричарда Хаммонда.

Ричард Хаммонд, ставший знаменитым благодаря участию в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем, также реализует собственные проекты. В последние годы его дочь Иззи активно занимается медийной деятельностью, и число её подписчиков в социальных сетях стремительно растёт.

Управление болидом Формулы E требует серьёзной подготовки и специальных навыков. Во время своего заезда Иззи не справилась с управлением, и на 13-м повороте городской трассы в Джидде её автомобиль врезался в бетонное ограждение.

Пилот отделалась без травм и после обязательного медицинского осмотра поделилась своими впечатлениями: «Я в порядке, в отличие от машины. Когда я врезалась в стену, моей первой мыслью было, “Боже мой, все же смотрят, и папа тоже смотрит! Он же наверняка очень расстроится – может кто-нибудь сказать ему, что со мной всё нормально?”»

Авария оказалась серьёзной: болид потерял подвеску с правой стороны, были полностью разрушены колёса, переднее крыло и носовой обтекатель также получили значительные повреждения.

В социальных сетях Иззи Хаммонд сообщила, что извинилась перед командой за последствия инцидента. Она отметила, что в ходе заезда недостаточно хорошо прогрела шины: «В общем, я пыталась затормозить и вписаться в поворот на непрогретых шинах, но всё пошло не совсем так, как надо, и я врезалась в стену – энергия удара была 24g. Шея немного побаливает, но я в полном порядке – спасибо всем, кто за меня волновался!»

Организация подобных заездов с участием медийных персон действительно способна привлечь дополнительное внимание к чемпионату Формулы E. Однако, мнение о таких инициативах неоднозначное: за зрелищностью могут скрываться серьезные последствия, от которых команды серии не застрахованы.