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Да Кошта одержал вторую победу в сезоне в гонке Формулы Е

Одной из ключевых особенностей серии Формула E является непредсказуемость результатов, потому что любой гонщик из 11 команд может проявить себя на новом уровне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2024, 11:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Одной из ключевых особенностей серии Формула E является непредсказуемость результатов, потому что любой гонщик из 11 команд может проявить себя на новом уровне. Вчера Жейк Хьюз показал 5-й результат в квалификации в Шанхае, но уже сегодня выиграл поул, неожиданно для многих.

Шанхайская трасса была едва подсохшей после дождя, что не помешало Хьюзу завоевать свой второй поул в этом сезоне, обойдя Стоффеля Вандорна из DS Penske всего на 0,001 секунды.

На старте второго ряда ровнялись электромобили Porsche Антониу Феликса да Кошты и Mahindra Ника де Вриза, два гонщика, уже выигрывавших титулы в Формула E. В третьем ряду стартовали пилоты Jaguar Митч Эванс и Ник Кэссиди, решившие также побороться за вершину.

Перед первым поворотом лидером оказался Стоффель Вандорн, обогнавший Жейка Хьюза, который активно использовал режим Attack Mode для того, чтобы преодолеть этап трассы и обойти соперников.

На 12-м круге Вандорн завоевал 3-ю позицию, опередив Хьюза, тогда как Паскаль Верляйн вынужден был заехать в боксы из-за колеса. На финише победу одержал Антониу Феликс да Кошта, Хьюз занял второе место, Норман Нато пришёл третьим, улучшив своё турнирное положение.

Лидером после этапа остаётся Ник Кэссиди, набрав дополнительные очки. Следующий этап сезона пройдёт в Портленде в конце июня, на что с нетерпением ждут болельщики и команды.

Источник

Формула Е (14)

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