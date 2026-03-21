Формула E: Да Кошта вновь финишировал первым, одержав вторую победу подряд

На мадридской трассе в Хараме состоялась первая гонка Формулы E, где поул достался опытному 31-летнему гонщику из Новой Зеландии Нику Кэссиди, представляющему Citroen Racing. Его навыки в управлении расходом энергии, а также умение ориентироваться в сложных ситуациях на электрических болидах давно сделали его одним из фаворитов серии.

В текущем сезоне Кэссиди уже одержал одну победу — в январе в Мехико. Перед стартом гонки он занимал третью позицию в личном зачёте, уступая лидеру Паскалю Верляйну из Porsche 17 очков. Возникал шанс улучшить турнирное положение, однако, как показали события трассы, реализовать его не удалось.

Соревнование началось на ещё влажном после дождя покрытии, что требовало от пилотов максимальной осторожности. Тем не менее, Кэссиди на Citroen с номером 37 уверенно стартовал и первым вошёл в первый поворот. За ним развернулась борьба за второе место между Ником де Вризом и Антониу Феликсом да Коштой, в которой голландец отстоял позицию.

Уже на третьем круге де Вриз, выступавший за Mahindra, лишился переднего крыла после столкновения с Паскалем Верляйном — ошибка на торможении привела к контакту с Porsche экс-чемпиона мира.

На четвёртом круге Кэссиди сохранял лидерство, а вторым стал Дэн Тиктум из Cupra Kiro, отличавшийся агрессивной манерой езды. Команда по радио напомнила ему о необходимости экономии энергии, так как вторая позиция устраивала коллектив.

Однако вскоре Тиктум уступил место Верляйну, а спустя несколько минут стало известно о пятиминутном штрафе для де Вриза за инцидент с Паскалем.

Восьмой круг ознаменовался сенсационным прорывом Фелипе Друговича из Andretti — он вышел в лидеры, стартовав с 20-й позиции, воспользовавшись режимом Attack Mode. Вскоре испанец Пепе Марти, напарник Тиктума, также благодаря Attack Mode занял первую строчку, вызвав бурные эмоции у трибун.

Однако ситуация на трассе вскоре изменилась — на 12-м круге началась волна пит-стопов Pit Boost для быстрой подзарядки батарей. Часть гонщиков отправилась на пит-лейн, в то время как Марти и Кэссиди решили задержаться на трассе и заехали на круг позже, что в итоге не сыграло им на руку.

Среди тех, кто уже успел подзарядиться, на лидерство претендовал да Кошта, однако на 16-м круге вперёд вышел Макс Гюнтер из DS Penske, обогнав португальца. Да Кошта быстро сократил отставание, и, воспользовавшись Attack Mode, на 18-м круге вернул себе первую позицию.

Из-за низкого заряда батареи Гюнтеру пришлось сбавить темп, и его обошли сразу десять соперников.

В заключительной части гонки да Кошта уверенно лидировал, однако Верляйн преследовал его с минимальным отставанием, отбиваясь при этом от атак Тиктума. На предпоследнем круге Тиктум сумел опередить Верляйна, а затем и Митч Эванс, стартовавший 16-м, начал прорываться к лидерам.

Эванс вскоре обошёл Тиктума и попытался атаковать напарника по команде — да Кошту, однако португалец грамотно оборонялся. На финальном круге, когда батареи почти иссякли, борьба между двумя пилотами Jaguar вызвала бурю эмоций на трибунах.

В итоге Антониу Феликс да Кошта удержал лидерство и оформил вторую победу подряд, повторив успех февральской гонки в Саудовской Аравии.

Митч Эванс финишировал вторым, уступив напарнику всего 0,386 секунды и обеспечив заводской команде Jaguar первый с Монако 2024 года дубль. После финиша между Эвансом и да Коштой произошёл обмен мнениями — новозеландец был явно недоволен действиями напарника, однако команда получила желаемый результат.

Паскаль Верляйн занял третье место, обогнав Тиктума на последних метрах дистанции. Для немецкого пилота Porsche это уже 21-й подиум в Формуле E, что позволило увеличить отрыв в личном зачёте до 11 очков над Эдоардо Мортарой. Благодаря второму месту Эванс поднялся на третью позицию, а да Кошта, несмотря на победу, занимает четвёртое место.

Что касается Ника Кэссиди, его стратегия обернулась неудачей — представитель Citroen финишировал лишь 17-м.

Стоит отметить, что после церемонии награждения стало известно о начале расследования в отношении Митча Эванса по подозрению в превышении лимита расхода энергии. Итоговые результаты гонки могут быть пересмотрены по итогам проверки.