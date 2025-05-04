Буэми одержал свою третью победу в Монако на этапе серии гоночных автогонок Формула E.

Воскресная гонка Формулы E в Монако прошла на мокрой трассе после дождя, что вызвало общую озабоченность у гонщиков. Дэн Тиктум из Cupra предупредил о возможных инцидентах и столкновениях.

Стартовая квалификация велась под дождем, и Оливер Роулэнд из Nissan выиграл поул, за ним стартовал Ник де Вриз из Mahindra. Макс Гюнтер и Жан-Эрик Вернь из DS Penske начали гонку из второго ряда, а из третьего – Стоффель Вандорн и Антониу Феликс да Кошта.

На старте все гонщики вели себя дисциплинированно, избегая коллизий. Буэми и Тиктум начали гонку со 4-го ряда, а Сэм Бёрд, сломавший машину McLaren, стартовал из пит-лейн.

Вернь лидировал, опередив Роулэнда, пока на трассе был режим Attack Mode. Ди Грасси попал в аварию, что привело к выходу сейфти-кара. Гонка возобновилась на 9-м круге.

На 22-м круге Буэми опередил всех, задействовав Attack Mode, и возглавил гонку. Кэссиди поднялся на третью позицию, обойдя да Кошту. Гонка завершилась победой Буэми, а Роулэнд и Кэссиди финишировали на втором и третьем местах соответственно.

Роулэнд крепко укрепил лидерство в личном зачете после успешного выступления в Монако и намерен продолжить успешную серию на следующих этапах. Команда Nissan готовится проявить себя в Японии, а пока лидерство в командном зачете удерживает Porsche.