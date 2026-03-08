Никола Цолов одержал победу в гонке Формулы 2 в Мельбурне

В основной гонке Формулы 2 в рамках уик-энда в Австралии события начали разворачиваться еще до официального старта. Себастьян Монтойя, выезжая из боксов, допустил столкновение с автомобилем польского дебютанта Романа Билински из команды DAMS. Хотя к самому Себастьяну претензий нет, команда Prema рискует получить штраф за небезопасный выпуск машины на трассу.

Гонка началась относительно спокойно, несмотря на мелкие контакты между участниками. Дино Беганович, стартовавший с поула, не смог быстро среагировать, чем воспользовался Мартин Стенсхорн, вырвавшись в лидеры.

Уже на третьем круге Алекс Данн, плотно преследовавший своего напарника по Rodin Motorsport, попытался атаковать и вышел вперед. Однако Стенсхорн попытался вернуть позицию, что привело к столкновению обеих машин и их сходу с дистанции. После инцидента Алекс Данн заявил по радио, что не позволит своему напарнику больше обгонять его.

Для уборки разбитых машин на трассе появился автомобиль безопасности, а гонка возобновилась через три круга.

После ухода лидеров гонку возглавил Никола Цолов, пилот Campos Racing и участник молодежной программы Red Bull. Рафаэль Камара находился менее чем в секунде позади, а Дино Беганович уже начинал оказывать на него давление.

На восьмом круге стартовала серия пит-стопов: Беганович первым свернул в боксы, за ним последовали Монтойя, Колтон Херта и еще несколько гонщиков. Для Херты эта гонка стала дебютной в Формуле 2, где он выступал на болиде Dallara с ливреей, напоминающей оформление машин Cadillac в Формуле 1.

Цолов сменил резину на девятом круге и вернулся на трассу, заняв третью строчку. На тот момент лидерство перешло к Николасу Варроне из Аргентины и Киану Шилдсу из США, которые еще не совершали пит-стопы.

Вскоре Джошуа Дюрксен, победитель субботнего спринта, оказался под расследованием за возможный фальстарт и получил 5-секундный штраф. Однако, учитывая его позицию вне топ-10, на итоговом результате это не отразилось.

На 15-м круге Беганович смог провести обгон и опередил Камару, заняв четвертое место, но до Цолова ему по-прежнему было далеко — болгарин ехал почти в двух секундах впереди.

Следом Ритомо Миата обошел Колтона Херту, лишив американца шанса на первые очки. Однако вскоре Херта вернулся в десятку благодаря техническим проблемам у Бегановича, который вынужден был остановиться у обочины.

На трассе был введен режим виртуального автомобиля безопасности, а затем и реального сейфти-кара, так как эвакуировать болид Бегановича оказалось непросто.

В этот момент Николас Варроне заехал в боксы за свежей резиной. Несмотря на задержку при замене переднего левого колеса, он выехал на трассу лидером.

После рестарта на 21-м круге Цолов быстро вышел вперед, обогнав аргентинца. Однако даже если бы Варроне смог удержаться в тройке, это не принесло бы ему подиума — за превышение скорости на пит-лейн он получил 5-секундный штраф.

Свежий комплект мягкой резины позволял Варроне держать неплохой темп, но Камара начал сокращать отставание. На 26-м круге бразилец предпринял первую попытку атаки, но успеха она не принесла. Самого Камару поджимал Лоренс ван Хупен, который также активно боролся за подиум.

Вскоре Камара все же обошел Варроне, а затем это удалось и ван Хупену. Аргентинский дебютант начал стремительно терять позиции, вероятно, из-за износа шин SuperSoft.

За три круга до финиша лидирующая пятерка выглядела так: Цолов с отрывом более трех секунд, Камара, ван Хупен, Гёте и Миата.

Порядок на финише не изменился. Никола Цолов стал первым болгарским гонщиком, выигравшим этап Формулы 2. Вице-чемпион прошлого сезона Формулы 3 уверенно подтвердил свои амбиции и мастерство на новом уровне. Сам гонщик отметил в радиоэфире, что давно мечтал о такой победе, и она наконец стала реальностью. Это был всего лишь его пятый старт в серии.

Довольны своими результатами остались и Рафаэль Камара, и Лоренс ван Хупен. Последнего одним из первых поздравил Ник де Вриз — голландский гонщик, в прошлом чемпион Формулы 2 и Формулы E, а ныне участник заводской команды Toyota в WEC.

Колтон Херта завершил дебютный уик-энд в Формуле 2 на седьмом месте, заработав первые очки. Несмотря на недостаток опыта, американец провел гонку уверенно, не раз обгоняя соперников и избегая серьезных ошибок.

По итогам первого этапа Никола Цолов возглавил личный зачет, набрав 25 очков за победу в основной гонке, несмотря на отсутствие очков в спринте.

Следующий этап молодежного чемпионата запланирован на 11-12 апреля, однако из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке его проведение, а также третий этап в Саудовской Аравии, находится под вопросом.

Результаты готовятся…