Формула 1 снимет сериал с участием звезды YouTube

Руководство Формулы 1 продолжает активно работать над привлечением молодой аудитории. В рамках этой стратегии было принято решение запустить новый проект — мини-сериал под названием Passenger Princess, который будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на платформе YouTube.

В центре сюжета – история о том, как Амелия Димолденберг обучается вождению, а в роли инструкторов выступают гонщики Формулы 1: Джордж Расселл, Оскар Пиастри, Оливер Берман и Карлос Сайнс. Зрителей ждет необычная динамика общения между известными спортсменами и популярной ведущей.

Проект создан при содействии продюсерской компании Dimz Inc., возглавляемой Амелией Димолденберг. Съемки проходили в дни гоночного уикенда Гран При Бельгии в Спа, а премьера состоится на YouTube-канале Амелии.

Коммерческий директор Формулы 1 Эмили Прейзер отмечает: «Сотрудничество с Dimz Inc. знаменует собой очередной шаг Формулы 1 в деле взаимодействия с быстрорастущей аудиторией молодых болельщиков. Сериал объединит остроумие и обаяние Амелии с драматизмом и азартом Формулы 1 на одной из самых культовых трасс. С нетерпением ждём, когда болельщики смогут это увидеть».