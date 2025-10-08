Главная Новости Формула 1 снимет сериал с участием звезды YouTube
Новости

Формула 1 снимет сериал с участием звезды YouTube

Формула 1 запускает на YouTube четырёхсерийный сериал Passenger Princess с Амелией Димолденберг и гонщиками, чтобы привлечь молодую аудиторию.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2025, 15:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководство Формулы 1 продолжает активно работать над привлечением молодой аудитории. В рамках этой стратегии было принято решение запустить новый проект — мини-сериал под названием Passenger Princess, который будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на платформе YouTube.

В центре сюжета – история о том, как Амелия Димолденберг обучается вождению, а в роли инструкторов выступают гонщики Формулы 1: Джордж Расселл, Оскар Пиастри, Оливер Берман и Карлос Сайнс. Зрителей ждет необычная динамика общения между известными спортсменами и популярной ведущей.

Проект создан при содействии продюсерской компании Dimz Inc., возглавляемой Амелией Димолденберг. Съемки проходили в дни гоночного уикенда Гран При Бельгии в Спа, а премьера состоится на YouTube-канале Амелии.

Коммерческий директор Формулы 1 Эмили Прейзер отмечает: «Сотрудничество с Dimz Inc. знаменует собой очередной шаг Формулы 1 в деле взаимодействия с быстрорастущей аудиторией молодых болельщиков. Сериал объединит остроумие и обаяние Амелии с драматизмом и азартом Формулы 1 на одной из самых культовых трасс. С нетерпением ждём, когда болельщики смогут это увидеть».

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация