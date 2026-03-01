«Формула-1» стремится попасть в Мельбурн

Более 2000 сотрудников Формулы 1 в настоящий момент предпринимают усилия, чтобы вовремя прибыть в Мельбурн, где на следующей неделе стартует первый этап нового сезона. В числе путешествующих — представители команд Формулы 1, Формулы 2 и Формулы 3, представители FOM, сотрудники FIA, журналисты и прочие участники гоночного уик-энда. Все они вынуждены искать альтернативные маршруты, поскольку ряд ближневосточных стран, через которые традиционно пролегают авиаперелёты, закрыты для полётов из-за военных конфликтов.

Авиакомпании, базирующиеся в странах Ближнего Востока, играют ключевую роль в перевозке участников чемпионата. В частности, Qatar Airways — титульный спонсор Гран При Австралии и партнер Формулы 1, а также ряда команд — должна была обеспечить значительную часть перелётов, наряду с авиакомпанией Emirates.

Многие члены команд и обслуживающий персонал должны оказаться в Мельбурне уже к понедельнику или вторнику. Однако из-за ограничений по времени стандартные маршруты недоступны. В связи с этим менеджеры пересматривают варианты перелётов, бронируя билеты на рейсы через Сингапур и Гонконг, либо следуют в Перт на рейсах Qantas, чтобы затем совершить пересадку на внутренние рейсы до восточного побережья Австралии.

Организаторы этапа заявили о готовности скорректировать расписание гоночного уик-энда в случае необходимости. Тем не менее, в официальном заявлении Формулы 1 отмечается, что на данный момент нет оснований для изменения графика проведения Гран При Австралии.