Формула 1 и Lego представили совместную коллекцию.

В рамках нового сотрудничества между Формулой 1 и компанией Lego была анонсирована уникальная линейка игрушек Lego Speed Champions. В набор войдут мини-модели машин каждой из десяти команд, выполненные в точной раскраске, которую используют на гоночных шинах Pirelli.

Кроме того, в коллекцию коллекционных фигурок Lego войдут не только транспортные средства всех 10 гоночных команд, но и знаковые машины шоу-кара Формулы 1 и автомобиля Академии Формулы 1. В серии наборов Duplo будут включены элементы подиума, стартовой решетки, 10 различных моделей гоночных машин и три гонщика.

И наконец, фанаты спорта смогут приобрести линейку Lego City F1, которая включает в себя шесть отдельных наборов. Они позволят болельщикам создать свой собственный пит-лейн - с боксами, грузовиками команды и множеством других деталей, чтобы окунуться в атмосферу автогонок.