Формула 1, FIA и все 11 команд заключили «Договор Согласия»

Международная автомобильная федерация (FIA), руководство Формулы 1, а также все 11 команд-участниц подписали новый Договор Согласия. Соглашение будет действовать в течение пяти лет, вплоть до 2030 года. Об этом в пятницу вечером сообщили представители FIA и Формулы 1.

В официальном заявлении отмечается, что подписание данного договора откроет новую страницу в истории сотрудничества FIA и Formula 1 Group. Стороны рассчитывают, что это позволит сделать чемпионат более профессиональным и повысит уровень взаимодействия между главными участниками соревнований.

Долгосрочный характер документа, как подчеркивается в пресс-релизе, обеспечит не только стабильность для команд и телекомпаний, но и поспособствует расширению глобальной аудитории. Организаторы уверены, что это соглашение пойдет на пользу всем болельщикам Формулы 1 по всему миру.

Следите за обновлениями — подробности появятся позже.