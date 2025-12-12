Главная Новости FIA Формула 1, FIA и все 11 команд заключили «Договор Согласия»
Формула 1, FIA и все 11 команд заключили «Договор Согласия»

Формула 1 и FIA подписали новый Договор Согласия до 2030 года, обеспечив стабильность чемпионата и расширение глобальной аудитории спорта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2025, 19:31·1 мин
Фото: F1news.ru

Международная автомобильная федерация (FIA), руководство Формулы 1, а также все 11 команд-участниц подписали новый Договор Согласия. Соглашение будет действовать в течение пяти лет, вплоть до 2030 года. Об этом в пятницу вечером сообщили представители FIA и Формулы 1.

В официальном заявлении отмечается, что подписание данного договора откроет новую страницу в истории сотрудничества FIA и Formula 1 Group. Стороны рассчитывают, что это позволит сделать чемпионат более профессиональным и повысит уровень взаимодействия между главными участниками соревнований.

Долгосрочный характер документа, как подчеркивается в пресс-релизе, обеспечит не только стабильность для команд и телекомпаний, но и поспособствует расширению глобальной аудитории. Организаторы уверены, что это соглашение пойдет на пользу всем болельщикам Формулы 1 по всему миру.

Следите за обновлениями — подробности появятся позже.

