Технология Ford Hands-Free Driver стала гораздо доступнее.

Автопроизводитель Ford снизил стоимость подписки на систему BlueCruise, позволяющую водителям пользоваться автопилотом. Ранее, до 1 октября, система была доступна по цене $2 100 за три года, $800 за год или $75 в месяц. Теперь же вы можете приобрести подписку за $495 в год или $49,99 в месяц. Также появилась возможность одноразовой покупки за $2 495. При этом трехлетний план подписки больше не предлагается.

Однако у одноразовой покупки есть нюансы. Ford заявляет, что за $2 495 вы получите доступ к сервису "как минимум в течение семи лет" и не сможете передать его при продаже автомобиля. Это означает, что вы не сможете купить подержанный Ford с уже установленной системой BlueCruise. В договоре также указано, что новые владельцы не будут обязаны платить дополнительные абонентские сборы после семи лет использования, "если сервис будет доступен".

Изначально BlueCruise была доступна только для моделей Mustang Mach-E и F-150 Lightning EVs, но теперь она доступна для F-150, Expedition, Explorer и всех моделей Lincoln. На некоторых комплектациях подписка на год включена в стандартное оснащение, но все комплектации с возможностью BlueCruise будут включать бесплатный пробный период в 90 дней, чтобы новые покупатели могли опробовать систему. Согласно Ford, годовую подписку или вариант одноразовой покупки можно оформить в дилерском центре после покупки автомобиля в качестве дополнения. Ежемесячная подписка доступна в любое время и предназначена для покупателей, которые могут использовать систему редко.

Причины снижения цены Ford не объявили, однако известно, что покупатели в целом не очень довольны услугами на основе подписки. Это касается всех автопроизводителей, поэтому снижение стоимости BlueCruise и предложение одноразовой покупки могут сделать технологию более привлекательной для потенциальных клиентов.

Что же произойдет с теми, кто уже заплатил $800 за ежегодную подписку в своем новом Ford 2025 года выпуска? К сожалению, такие покупатели не получат возмещения. Представитель компании прокомментировал ситуацию следующим образом: "Новые цены на годовую и месячную подписку BlueCruise вступили в силу с 1 октября 2024 года. Как и все наши продукты и услуги, стоимость BlueCruise может меняться. Сделанные до этой даты платежи за годовую и месячную подписку не будут скорректированы.

У нас есть клиенты, которые выбрали купить BlueCruise сразу, и другие, которые предпочли активировать подписку ежемесячно или ежегодно в зависимости от своих потребностей после 90-дневного пробного периода. Все, кто активировал месячную или годовую подписку, получат новую цену при следующем платеже".

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