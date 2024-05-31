Грузовик Ford для гонки на Пайкс-Пике с электродвигателем создает целых три тонны аэродинамического давления.

Автопроизводитель Ford вернется на Пайкс-Пик в конце следующего месяца с дикой электрической пикапом. С марта Blue Oval намекает на "демонстратор электромобиля", но сегодня автопроизводитель дает нам полное представление о грузовике, раскрывая, что он способен генерировать 6 000 фунтов аэродинамического давления на скорости 150 миль в час.

Демонстратор SuperTruck достигнет этой цифры благодаря своей такой же дикой аэродинамике. Низкорасположенный пикап имеет массивное гусеничное крыло, свисающее сзади, возвышающееся над крышей кабины. Также он имеет широкий передний сплиттер, воздушные отверстия за передними колесами и массивный задний диффузор. Ford разработал грузовик в партнерстве со STARD.

Ford не предоставил дополнительных подробностей о своем электрическом SuperTruck помимо информации о создаваемом им аэродинамическом давлении. Тем не менее, у него есть некоторые стилистические сходства с SuperVan 4.2, который автопроизводитель использовал на прошлогоднем мероприятии по восхождению на холм.

Также у него было массивное крыло и агрессивный аэродинамический обвес, который помогал ему удерживаться на трассе с 156 поворотами. Его трехмоторная установка вырабатывала 1 400 лошадиных сил. У нового пикапа может быть похожая конфигурация, но нам придется подождать больше подробностей. У Ford SuperVan 4.0 было четыре мотора, которые развивали 1 972 л.с.

Это второй электрический демонстратор от Ford. Ранее в этом году компания выпустила F-150 Switchgear, созданный в сотрудничестве с RTR. Он был основан на платформе Lightning, что улучшило его возможности для бездорожья с защитными щитками, композитными кузовными панелями и новой подвеской.

Предположительно, Ford будет продолжать намекать на пикап ведущим к 102-му запуску мероприятия, который начнется 23 июня. Мы, вероятно, узнаем больше деталей между сегодняшним днем и моментом его прохождения в гору. Ромен Дюма, текущий рекордсмен Пайкс-Пик, будет управлять Ford. Но Blue Oval не будет единственным автопроизводителем с электромобилем там. Измененный Hyundai Ioniq 5 также примется за известный холмистый курс в конце июня.