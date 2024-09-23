Ford хочет защитить вас от случайного контрабандирования наркотиков

Ford запатентовала уникальную систему обнаружения наркотиков для своих автомобилей. Система будет контролировать ваше транспортное средство, чтобы никто не мог засеять его наркотиками.

Она предотвратит людей становиться "слепыми ослами" для контрабандистов.

Современные автомобили укомплектованы камерами, микрофонами и другими передовыми датчиками, которые делают их умнее прежде. Они способны обнаруживать и предотвращать неизбежные столкновения, определять, устали ли вы за рулем, следить за вашими "слепыми зонами" и когда-нибудь могут помочь вам не стать невольным игроком в схеме наркотрафика.

Новый патент Ford, поданный в марте 2023 года и опубликованный 19 сентября, описывает систему "обнаружения неизвестных грузов и сбора доказательств", предназначенную для предотвращения того, чтобы владельцы автомобилей не становились "слепыми ослами" для контрабандистов. Слепые ослы – это люди, попавшиеся на границе с наркотиками, о которых они не знали, и это распространенная схема для контрабандистов, желающих доставить контрабанду в Соединенные Штаты, не рискуя своей свободой.

Фото: Motor1.com Патент Ford на обнаружение наркотиков

Система Ford хочет предотвратить подобные инциденты различными способами с помощью различных датчиков и камер в автомобиле, которые включают проверку веса автомобиля, прослушивание подозрительной активности поблизости и сканирование незнакомых GPS-радиочастот, передаваемых с автомобилем, так как контрабандисты часто наблюдают за местонахождением своей жертвы, чтобы забрать контрабанду на другой стороне границы.

Если система обнаружит какую-либо необычную активность, например, если кто-то долго стоит слишком близко к автомобилю, то она может включить камеры, записать окружающую обстановку и сохранить запись в качестве доказательства. Любое дополнительное вес, добавленное в автомобиль, например, несколько сотен фунтов наркотиков, также заставит его вести себя по-другому, что система Ford будет контролировать. Но, как и патент на рекламу в автомобиле, это просто патент на данный момент, и компании любят защищать интеллектуальную собственность, даже если она никогда не будет использована.

Похоже, что это странно бороться с этим, но по данным отчета inewsource 2023 года, были люди, попавшиеся, подвергнутые судебному преследованию и оправданные, потому что они были "слепыми ослами", сталкиваясь с годами юридических проблем. Некоторые обнаружили засеянные наркотики еще до пересечения границы, в то время как другие успели пересечь границу, но обнаружили наркотики раньше, чем контрабандисты смогли их забрать.

Рост фентанила представляет новые вызовы, поскольку этот наркотик может быть отправлен в значительно меньших количествах, что делает еще проще для контрабандистов провозить товар через границу. И вещи, как атаки с реле, которые воры используют для угона автомобилей, могли бы легко дать наркоторговцам доступ к миллионам багажников.