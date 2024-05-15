Ford отзывает гибридные автомобили из-за возможности самопроизвольного переключения в нейтральное положение.

Автопроизводитель уведомляет владельцев о том, что их транспортное средство может самопроизвольно переключаться в нейтральный режим во время движения.

Причина проблемы заключается в программном обеспечении. В январе Ford обновил диагностическое программное обеспечение Hybrid Transmission Internal Park Module (HTIPM) затронутых транспортных средств с помощью модуля управления гибридной силовой установкой (HPCM). Новое диагностическое программное обеспечение, очевидно, обнаруживает шум в датчике положения двигателя парковки, что вызывает диагностический код неисправности, в результате чего автомобиль переключается в нейтральный режим.

Когда происходит сбой, у водителей продолжают оставаться гидроусилитель руля и тормоза, но автомобили не реагируют на подачу газа. В этом случае на приборной панели появляется значок гаечного ключа, а автомобиль выводит несколько предупреждающих сообщений.

Ford начал исследовать сообщения о транспортных средствах, переключающихся в нейтральный режим, в марте после получения обновления HPCM у дилера. Производитель автомобилей обнаружил, что выпущенное в январе программное обеспечение HTIPM может привести к самопроизвольному переключению автомобиля в нейтральный режим. Ford заявил в отчете о отзыве безопасности для Национальной администрации безопасности движения по автомагистралям, что не имеет сведений о каких-либо авариях или травмах, вызванных этой проблемой.

Компания начнет уведомлять владельцев задействованных транспортных средств по почте в этом месяце, инструктируя их посетить дилера для получения нового программного обеспечения. Отзыв затрагивает 8 727 автомобилей, большая часть которых - это пикапы Maverick 2022-2024 годов выпуска. Он также включает Escape 2020-2022 годов выпуска и Corsair 2021-2022 годов выпуска.