Ford Ranger Super Duty отправится в Великобританию для выполнения самых сложных задач

Super Duty — название, которое Ford уже более 25 лет использует в США для обозначения тяжёлых версий пикапов. Обычно оно относится к более крупным моделям F-250/F-350/F-450, предназначенным для выполнения самых сложных задач. Однако имя Super Duty получило и австралийское исполнение Ranger. Теперь Ford рассматривает возможность продажи Ranger Super Duty в Великобритании.

Впервые мы увидели Super Duty на выставке CV Show в Бирмингеме в этом году, а проходящая в Ганновере выставка IAA Transportation позволила рассмотреть модель ближе. Автомобиль появился в ответ на запросы горнодобывающей отрасли Австралии, где и был разработан Ranger. От пикапа требовались серьёзные внедорожные возможности, поэтому Ford Australia усилила стандартный Ranger.

Изменения включают массивный передний бампер, рассчитанный на установку лебёдки. Нижняя часть передка получила защитную пластину, улучшающую угол въезда. Также автомобиль оснащён чёрными стальными дисками с усиленными внедорожными шинами, дополнительными расширителями колёсных арок и шноркелем. Сзади Super Duty построен на базе версии Ranger Chassis Cab, поэтому вместо обычного грузового отсека получил большой и широкий алюминиевый кузов.

Рама и подвеска были дополнительно усилены, а топливный бак стал вместительнее. Все эти изменения увеличили массу автомобиля настолько, что в Великобритании для его управления потребовались бы права Class 3. Они позволяют водить лёгкие грузовые автомобили массой до 7.5 тонн.

Выросла и буксировочная способность Ranger: с 3.5 тонн у стандартного пикапа до внушительных 4.5 тонн. При этом допустимая масса буксируемого груза увеличилась до 1.8 тонн, а полная масса автомобиля составляет девять тонн.

Выступая на проходившей ранее в этом году выставке CV Show в Бирмингеме, директор коммерческого подразделения Ford Alex Gallagher заявил Auto Express: “We’re interested to understand what the UK would think about it. There’s no launch plan as yet, we’re testing the reaction and we’ll see what interest is like. It’s an engineering project – this is what we can do and what Ford is capable of.”

Стоимость Ford Ranger Super Duty в Великобритании пока не объявлена. Если модель всё же выйдет на этот рынок, её цена, вероятно, будет значительно выше £50,000 (plus VAT), которые просят за хорошо оснащённый Ranger Platinum с дизельным двигателем V6 объёмом 3.0 литра и мощностью 237bhp.