На Ford оформляют патент на систему рекламы в автомобиле

Как их ни люби, ни ненавидь, но реклама управляет интернетом. Это неполная и сложная система подсчета кликов, просмотров и просмотров страниц, изучения истории вашего браузера и других данных для того, чтобы показывать вам наилучшие возможные рекламные объявления. Ford подал заявку на новый патент, который может принести и улучшить этот замечательный опыт в ваш автомобиль.

Патент FoMoCo показывает систему, которая использует ваш пункт назначения, маршрут, скорость, местоположение истории путешествий, данные о трафике и многое другое для определения типа рекламы, которую вам показывать, и количества отображаемых объявлений на различных экранах автомобиля. Даже тип дороги, по которой вы едете, такой как городская улица или шоссе, может определить количество рекламы, которую вы видите, и Ford будет это наблюдать.

Автопроизводитель будет оценивать, как пользователи взаимодействуют с рекламой, что может включать акустические данные, например, мониторинг разговоров в автомобиле, чтобы помочь ему "понять терпимость пользователя к конкретному объявлению".

Система может прослушивать диалоги между пассажирами и уменьшать количество рекламы во время разговоров или воспроизводить аудиорекламу, когда в салоне тишина. Она также может искать ключевые слова или фразы, указывающие на пункт назначения водителя, используя эту информацию с историческими данными для начала показа релевантной рекламы, что звучит как кошмар конфиденциальности.

Одним из замечательных преимуществ онлайн-рекламы является то, что она часто помогает субсидировать множество онлайн-сервисов, веб-сайтов и других цифровых пространств для своих пользователей, делая их бесплатными или почти бесплатными для доступа. Вся бизнес-модель Google была построена на этом, предоставляя своим пользователям доступ к электронной почте, текстовым процессорам, облачному хранилищу и другим программным услугам по низкой, низкой цене - бесплатно... за счет отказа от своих данных.

Это фаустов пакт, но по крайней мере, пользователи получают что-то. Если бы система рекламы Ford субсидировала ежемесячный платеж за автомобиль или абонентскую плату, то это могло бы быть выгодно, но это кажется способом автопроизводителя увеличить свою прибыль на фоне того, что люди платят $40 000 или $50 000 за новый автомобиль.

Нельзя иметь и съесть свой пирог, Ford, так что, надеюсь, это останется только патентом. Или будут ли будущие автомобили Ford оплачивать себя через рекламу? Время покажет.