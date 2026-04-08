Ford отзывает примерно 423 тысячи автомобилей в США

Компания Ford Motor инициировала масштабную отзывную кампанию в Соединенных Штатах, затрагивающую 422 613 транспортных средств. Информацию распространила Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Национальное управление безопасности дорожного движения США подтвердило, что под действие отзыва попадают внедорожники Lincoln Navigator и Ford Expedition, а также ряд пикапов серии F. Решение связано с дефектом стеклоочистителей: выявлены случаи, когда дворники перестают работать, что может негативно сказаться на безопасности эксплуатации автомобилей.

Напомним, в марте этого года агентство «АВТОСТАТ» уже информировало о других крупных отзывах производителя. Тогда компания объявила о необходимости проверить около 604,5 тыс. кроссоверов Ford Explorer, Escape, а также Lincoln Aviator и Corsair, выпущенных в 2020 – 2022 годах. Причиной служила неисправность моторчика, выполняющего функции стеклоочистителей лобового стекла. В случае выхода из строя устройства видимость может существенно снизиться, увеличивая вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Среди других масштабных кампаний по устранению неисправностей — отзыв порядка 1,74 млн автомобилей Ford, где дефект был выявлен в системе камеры заднего вида. Проблема коснулась отдельных моделей Ford Bronco, Edge, Escape и Lincoln Corsair.

Ранее также сообщалось о мерах, затронувших 11 400 пикапов Ford F-250 Super Duty и F-350 Super Duty с датой производства с 31 мая по 22 декабря 2025 года, а также 316 фургонов Ford E-Series (E-350 и E-450) модельных годов 2026 – 2027. В этих случаях речь шла о возможных проблемах с фрикционным сварным соединением заднего карданного вала для пикапов и об опасности отсоединения разъема звукового сигнала заднего хода для фургонов.