Ford планирует модернизировать основную часть своих моделей к 2029 году

Американский автопроизводитель Ford объявил о масштабной трансформации, охватывающей как изменения в кадровой политике, так и переход на новые платформы в создании автомобилей. По данным портала Авто Mail, компания намерена обновить порядка 70% своего модельного ряда, а на рынке США эта доля достигнет 80%.

В рамках реформы Ford создаст единое подразделение, в котором будут работать специалисты по цифровым технологиям, дизайну и электромобилям. Несмотря на убыточность направления электромобилей, компания не собирается отказываться от него. Более того, к началу следующего десятилетия Ford планирует электрифицировать около 90% всех выпускаемых моделей. В обновленном портфеле будут представлены не только полностью электрические автомобили, но и различные варианты гибридов.

В числе ключевых новшеств — внедрение новой платформы UEV, использующей технологию литья под высоким давлением. Это позволит упростить конструкции транспортных средств и снизить их массу. Платформа UEV откроет возможности для создания современных электродвигателей и передовых систем помощи водителю, для которых Ford будет разрабатывать собственное программное обеспечение.

Запуск нового среднеразмерного пикапа, базирующегося на платформе UEV, намечен на 2029 год. Кроме того, эта архитектура станет основой для будущих гибридных моделей компании.