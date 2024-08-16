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Ford и Mazda объявили о запланированном отзыве автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

Автопроизводитель Ford Motor разместил на своем официальном сайте предупреждение о том, что ряд моделей автомобилей следует временно приостановить эксплуатацию из-за обнаруженных проблем с подушками безопасности марки Takata.
РедакцияР
Редакция
16.08.2024, 09:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Автопроизводитель Ford Motor разместил на своем официальном сайте предупреждение о том, что ряд моделей автомобилей следует временно приостановить эксплуатацию из-за обнаруженных проблем с подушками безопасности марки Takata. Об этом сообщает автомобильный портал 32cars. Компания призывает владельцев затронутых машин обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения замены неисправных устройств.

Список отзываемых автомобилей включает в себя более 374 тысяч машин марок Ford, Lincoln и Mercury, выпущенных в период с 2004 по 2014 год. Среди моделей, подлежащих отзыву, - GT, Ranger, Mustang, Fusion и Edge.

Кроме того, почти 83 тысячи автомобилей марки Mazda, произведенных с 2003 по 2015 год, также подпадают под отзыв. Среди моделей, которые нуждаются в проверке и замене подушек безопасности, - CX-7, CX-9, RX-8 и Speed6.

С начала 2009 года фиксировалось более 30 летальных случаев и сотни ранений, связанных с дефектными подушками безопасности от Takata, установленными на различных автомобилях. За последние десять лет в связи с этой проблемой было отозвано более 100 миллионов автомобилей по всему миру.

Известно, что японская компания Takata ранее являлась лидирующим поставщиком автомобильных подушек безопасности. Впрочем, после серии массовых отзывов автомобилей в 2017 году компания была вынуждена объявить о своем банкротстве.

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Отзыв (4)Ford (91)Mazda (49)

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