Ford Fiesta возвращается? Икона может возродиться в виде обновленного Volkswagen ID.2.

Икона автомобильной индустрии - модель Ford Fiesta, возможно, вернется благодаря сотрудничеству с компанией Volkswagen, которые, как сообщается, исследуют новые проекты после "очень успешного" первого сотрудничества.

Последняя Ford Fiesta сошла с конвейера в июле 2023 года, значительно изменив автомобильную картину. Однако успех сделки, позволившей моделям Ford Explorer и Capri использовать базу VW ID.4 и ID.5, означает, что возвращение модели может состояться.

Хотя ничего пока не подтверждено, глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen Мартин Сандер эксклюзивно заявил журналу Auto Express, что он считает первоначальное партнерство Ford и VW в области электромобилей "очень, очень, очень успешным" и что он "не хочет исключать, что в будущем здесь могут появиться новые возможности для совместного использования технологий".

Таким образом, заявление бывшего сотрудника Ford Европа Сандера может открыть путь для появления нового поколения маленьких автомобилей и супермини под маркой Ford, основанных на укороченной платформе MEB Entry, на которой будут построены модели ID.1 и ID.2. Это может привести к тому, что возрожденная электрическая Fiesta получит до 280 миль запаса хода и скорость быстрой зарядки постоянного тока 125 кВт.

Первоначальное соглашение, к которому пришли Volkswagen и Ford, по словам Сандера, "стало возможностью для [VW] масштабировать бизнес даже больше, чем мы можем, на основе размера нашего предприятия" - что, в теории, может быть повторено с выпуском второй серии более компактных и эффективных семейных автомобилей.