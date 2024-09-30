Ford F-150 Lightning и Mustang Mach-E получат бесплатную зарядку для дома и установку

Ford предоставит домашние зарядные устройства вместе с покупкой электромобиля

Ford решил взяться за проблему перехода большего числа своих клиентов на электромобили. Несмотря на то, что Ford занимает второе место в списке самых продаваемых электромобилей после Tesla, компания обнаружила, что еще многие люди сталкиваются с преградами, мифами и предубеждениями, которые не позволяют им отказаться от использования бензина. Одной из таких преград является недостаточное понимание преимуществ домашней зарядки, переоценка необходимости большого запаса хода для большинства ежедневных поездок и опасения относительно замены аккумулятора электромобиля с большими затратами. Чтобы преодолеть эти препятствия, Ford запускает программу Ford Power Promise. В рамках этой программы компания будет предоставлять бесплатные домашние зарядные устройства при покупке или лизинге нового электромобиля, а также оплачивать расходы на их установку.

Домашние зарядные устройства уровня 2 могут стоить несколько сотен долларов, а установка может обойтись от 2000 до 10000 долларов в зависимости от различных условий. Предложение Ford является очень выгодным и может убедить клиентов не только перейти на электромобиль, но и понять, что им не нужно полагаться на быстрые зарядные станции постоянного тока, как на заправки.

Программа стартует 1 октября и также включает другие преимущества для тех, кто интересуется моделями Mustang Mach-E, F-150 Lightning и E-Transit cargo van. В частности, предусмотрена круглосуточная техническая поддержка, бесплатная аварийная помощь на дороге в случае разряда аккумулятора и информирование покупателей о том, что гарантия на аккумулятор составляет восемь лет или 100000 миль.

Основным препятствием для перехода на электромобили является недостаточное понимание преимуществ домашней зарядки. Многие потенциальные владельцы электромобилей не хотят платить "дополнительные" расходы на установку домашнего зарядного устройства и считают, что они могут полностью полагаться на быструю зарядку постоянного тока. Однако это не всегда удобно из-за длительного времени зарядки, очередей, проблем с надежностью и доступностью быстрой зарядки. Исследования Ford показали, что 89% потенциальных покупателей электромобиля склонны приобрести его, если у них будет возможность заряжать его дома. Тем не менее, 46% из них не знают, как работает домашняя зарядка, в то время как 92% владельцев электромобилей считают ее так же простой, как зарядку телефона. Кроме того, 79% владельцев электромобилей редко используют публичную зарядку.

Ford хочет не только продавать электромобили, но и привлечь больше людей к пониманию их преимуществ. Заправка электромобиля является не только физическим процессом, но и изменением мышления и поведения. Зарядка электромобиля происходит незаметно, подобно зарядке смартфона во время сна. Многие люди не понимают удобства домашней зарядки, которое просто не существовало раньше. Ford предлагает бесплатные домашние зарядные устройства и установку, чтобы убедить клиентов в удобстве использования домашней зарядки и готовности к поездке на следующий день.

Однако остается вопрос, смогут ли дилеры Ford адекватно рекламировать эти преимущества и объяснить их клиентам. В последнее время Ford столкнулся с проблемами в отношении программы сертификации дилеров, связанными с электромобилями. Но представители Ford заявили, что новая программа Ford University позволяет обучить продавцов, чтобы они могли передать эти знания клиентам. Компания уверена, что предложение бесплатных зарядных устройств и других мер по снятию опасений, связанных с электромобилями, поможет увеличить продажи электромобилей Ford.

Одно можно сказать наверняка: покупка электромобиля Ford теперь стала еще более выгодной, чем раньше.