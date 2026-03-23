Ford Escort MST Mk1 Sports возвращает легенду к жизни

Почти шесть десятилетий спустя после дебюта оригинального Ford Escort, на рынке появилась его современная версия. Однако это не классический рестайлинг, а глубокая переработка — спортивный автомобиль MST Mk1 Sports, созданный уэльской компанией MST, который получил множество технических усовершенствований по сравнению с автомобилем-предшественником.

Если раньше даже самая мощная версия Escort RS2000 выдавалась лишь около 100 л.с., то новая модель Mk1 Sports предлагает динамику, сравнимую с современными «горячими» хэтчбеками. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель с 16 клапанами и двумя распредвалами, способный развивать приблизительно 180 л.с. В пару ему идут облегчённый маховик, спортивная выпускная система, а также пятиступенчатая коробка передач с короткими передаточными числами.

Для улучшения управляемости автомобиль оборудован модернизированной и регулируемой подвеской спереди и сзади, «Twin Cam» стабилизатором поперечной устойчивости и самоблокирующимся дифференциалом. За торможение отвечают дисковые тормоза на всех колесах, причем спереди установлены четырехпоршневые суппорты. Кроме того, модель оснащена защитой картера, распоркой стоек и новыми легкосплавными дисками с производительными шинами, что делает MST Mk1 Sports настоящим оружием для извилистых дорог.

Корпус автомобиля полностью новый, каждый экземпляр собирается вручную в Великобритании. Тем не менее, экстерьер остался максимально приближен к классическому Escort, на базе которого построена новинка. Расширенные колесные арки напоминают о спортивных версиях Escort — Lotus Twin Cam, RS и Mexico. Базовый цвет кузова — белый, но компания MST предлагает широкий выбор оттенков и исторических ливрей по желанию клиента.

Интерьер модели выполнен в духе эпохи: передние сиденья имеют классическую форму с хорошей поддержкой, а руль — глубокий, обтянутый замшей. В то же время, внутри есть и современные элементы, такие как аудиосистема Alpine и противоугонная система с трекером, соответствующая стандарту Thatcham.

Стоимость этого современного воплощения легендарного Escort вряд ли порадует ностальгирующих по 1960-м. Цена на MST Mk1 Sports стартует от £79,500 без учета НДС, что превышает отметку в £95,000 с налогом. Срок ожидания — около 18 месяцев, а заказы на 2026 год уже полностью расписаны. Тем, кто желает стать обладателем этой редкой модели, следует поторопиться — на 2027 год осталось совсем немного свободных слотов.