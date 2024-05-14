Ford построил целый ралликросс-трек для разработки раллийной версии Mustang Mach-E.

Автомобильный бренд Mustang расширился в 2021 году, когда компания Ford представила Mach-E. Теперь иконичная модель включает в себя четырехдверный полностью электрический кроссовер с элементами дизайна Pony Car. В прошлом году Ford продемонстрировала универсальность Mach-E, представив версию Rally, ориентированную на бездорожье. Вторник, Ford объявила, что пошла дальше и построила полноценную ралликросс трассу для разработки этой модификации.

Автопроизводитель с главным офисом в Дирборне провел предварительные исследования перед началом работ на испытательном полигоне в Мичигане, проведя интервью с гонщиками ралликросс и посетив различные трассы перед разработкой маршрута. Инженеры Ford затем использовали компьютеры для оценки макета, ожидаемых скоростей, времени и других данных, чтобы гарантировать, что у автопроизводителя есть настоящая трасса для ралликросс у себя под боком.

Специально разработанная трасса позволила Ford провести тщательное тестирование Mach-E Rally на пробеге 500 миль. Blue Oval разработала трассу, чтобы смоделировать эквивалент гонок ралликросс каждый месяц в течение десятилетия.

Результаты строгого тестирования дали покупателям Mach-E увеличение дорожного просвета на 0,78 дюйма и новый режим вождения RallySport. Программное обеспечение, предназначенное для использования вне дороги, позволяет делать более крупные заносы. Также оно обеспечивает линейный отклик педали газа и более агрессивное демпфирование для справления с неровной местностью.

Ford не утратила производительность EV после превращения в раллийный автомобиль. Двухмоторный кроссовер Mustang развивает мощность 480 лошадиных сил и крутящий момент 650 фунт-фут, отправляя автомобиль до 60 миль в час за 3,4 секунды. Его запас хода, оцененный EPA, составляет 265 миль, а цена начинается от $61,890, включая плата за доставку в размере $1,895.

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