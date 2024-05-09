Ford отступает от планов полного перехода на электромобили в Европе к 2030 году.

В феврале 2021 года Ford объявил о планах продавать только электрические легковые автомобили в Европе с 2030 года. Однако медленное внедрение электромобилей заставляет компанию пересмотреть свой первоначальный план. Новая стратегия не исключает продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до следующего десятилетия в случае достаточного спроса.

Automotive News Europe ссылаясь на генерального директора Ford в Европе Мартина Сандера, говорит, что двигатели внутреннего сгорания могут просуществовать до 2030-х годов: "Если увидим сильный спрос, например, на гибридные автомобили с возможностью подзарядки, мы их предложим". Выступая на Форуме по будущему автомобилей Financial Times в Лондоне на этой неделе, глава признал, что спрос на электромобили оказался "слабее", чем первоначально прогнозировалось в Ford.

Ford готовился к запуску полностью электрической линейки легковых автомобилей в последние годы. Он шокировал окончанием производства Mondeo 4 апреля 2022 года на заводе в Валенсии, Испания. EcoSport был выведен из производства в декабре 2022 года на заводе в Крайове, Румыния. Компания также прекратила производство Fiesta 7 июля 2023 года на своем предприятии в Кёльне, Германия. Минивэн S-Max/Galaxy попрощался в апреле 2023 года, когда последние единицы были произведены на заводе Almussafes в Валенсии.

В следующем году последний Focus сойдет с конвейера на заводе в Заарлуисе, Германия. Ранее в этом месяце Мартин Сандер рассказал Autocar, что решение прекратить производство Focus в 2025 году окончательное. Тем временем бывшая звезда линейки Ford находится на поддержке в трех кузовах: хэтчбек, седан и универсал.

Как Ford заполняет эти пробелы в своей уничтоженной европейской линейке? Полностью электрическая версия субкомпактного кроссовера Puma дебютирует позже в этом году. Puma Gen-E будет собираться на заводе компании в Крайове, Румыния. Нулевая эмиссия Explorer на платформе MEB от Volkswagen начнет производство в июне на заводе в Кёльне.

На фото, запуск электрического внедорожника был отложен из-за принятия нового европейского стандарта для электромобилей (Постановление ООН 100.3 / ECE-R 100.3). Второй электромобиль Ford на платформе, на которой основаны такие автомобили, как VW ID.4, премьера которого состоится в следующем месяце. Это может быть автомобиль под брендом ID.5 с купейной крышей и возможно возродит имя "Capri".

Архиривалы по-разному поступают в Европе. В группе Volkswagen все еще есть много автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, начиная от Polo/Ibiza/Fabia и заканчивая Passat/Superb или Tiguan/Kodiaq, а также более роскошный Touareg. Аналогично, Stellantis предлагает множество моделей с двигателями внутреннего сгорания, начиная от 208/Corsa супермини до среднеразмерного 508 лифтбека/универсала, с множеством кроссоверов и внедорожников между ними.

Некоторые бренды даже продолжают продавать автомобили сегмента A, с примерами, такими как Toyota Aygo, Hyundai i10 и Kia Picanto. У Ford тоже когда-то был автомобиль этого класса, но Ka+ был закрыт в сентябре 2019 года. Да, еще одна модель, которую они вывели из обращения в Европе. Линейка автомобилей в США также упрощена, учитывая, что Fiesta, Focus и Fusion давно ушли.

Ford рискует, убрав некоторые из своих самых важных моделей, надеясь, что электромобили станут популярными. Спрос на электромобили снижается, что вызывает опасения относительно ставки, сделанной компанией. Конкуренты не убирали свои традиционные автомобили, поэтому люди, которые ищут автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, все еще имеют изобилие выбора.