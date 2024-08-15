Форд и Крайслер - короли отзывов в 2024 году (по состоянию на данный момент)

По последним данным от Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), Ford и Fiat Chrysler Automobiles испытывают очень сложный год в плане отзывов. Обе компании имеют 41 отзывов к середине августа - более чем в два раза больше, чем у третьего места BMW. По этому показателю детройтские бренды имеют среднюю частоту отзывов в 1,28 раза в неделю. И год еще далеко не закончен.

9 августа Ford объявил о четырех отзывах, затрагивающих почти 45 000 автомобилей. Самый крупный отзыв касается неисправности моторов стеклоочистителей на 37 371 транспортных средствах. Конкретно моторы некоторых моделей Maverick, Bronco Sport и Mustang Mach-E могут попадать под воздействие влаги и выходить из строя. Далее идет отзыв для Ford Mustang 2024 года выпуска, объявленный из-за 4 595 автомобилей, где могут быть установлены плохие шарниры подвески, что может вызвать их выход из строя. 1 902 Ford Transits находятся под отзывом из-за рулевых колонок, которые могут разойтись из-за неисправного болта в валу. И 757 Maverick призваны починить проблему с электричеством, которую не устранили в ходе предыдущего отзыва.

Фото: Motor1.com

Тем временем в FCA 8 августа были объявлены два отзыва для Jeep. Они намного меньше по масштабу, но все же критичны с точки зрения безопасности. Включены 243 Grand Cherokee L, которые были отозваны из-за недостаточной сварки креплений детских автокресел, и 27 Jeep Wrangler, которые были отозваны из-за неправильно установленных задних фонарей, затененных запасным колесом. Три других отзыва были объявлены 1 августа - 2 852 Dodge Challenger и 898 Charger могут иметь спинки сидений, которые не фиксируются в вертикальном положении. Вернемся к Jeep: 94 Wrangler и Gladiator снова были отозваны для устранения проблемы с потерей мощности, которая возникла после предыдущего отзыва.

Из двух автопроизводителей можно утверждать, что Ford находится в более сложной ситуации. Во время финансовой конференции в июле компания заявила, что затраты на отзывы и гарантийное обслуживание превысили 2,3 миллиарда долларов всего за последние три месяца. Это в среднем 25 миллионов долларов в день. И хотя у обеих марок одинаковое количество отзывов, у Ford 3,7 миллиона затронутых автомобилей, в то время как у FCA всего 2,6 миллиона. Следует также отметить, что FCA состоит из множества брендов, в то время как Ford - это просто Ford и Lincoln.

Фото: Motor1.com Jeep

Генеральный директор Ford Джим Фарли пообещал заняться проблемами качества непосредственно после вступления в должность главы компании, но, похоже, это все еще находится в процессе выполнения. Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес недавно выразил обеспокоенность борьбой FCA, заявив СМИ и инвесторам, что решение проблем в Северной Америке является приоритетом, намекнув при этом, что некоторые убыточные бренды могут быть закрыты, если не изменят ситуацию.