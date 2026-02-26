«ForAuto – 2026»: Экономический рост в 2026 году останется незначительным

На форуме автобизнеса «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который был организован агентством «АВТОСТАТ», управляющий директор Т-Инвестиции Т-Банка Юрий Тулинов поделился своим мнением относительно текущей макроэкономической ситуации в стране.

Юрий Тулинов ожидает, что в 2026 году темпы экономического роста останутся невысокими. По его словам, потребление российских домохозяйств также будет расти умеренно, а увеличение заработных плат окажется менее заметным по сравнению с предыдущими годами. При этом эксперт отмечает, что ключевая ставка, установленная регулятором, будет снижаться постепенно.

Среди факторов, влияющих на бизнес-среду, Тулинов назвал и волатильность курса рубля. Несмотря на это, он выразил уверенность, что начиная с 2027 года ситуация в экономике по основным параметрам начнет улучшаться.

В Т-Банке прогнозируют, что инфляция к концу 2026 года может снизиться до 4,5%, тогда как сейчас показатель составляет 6%. Ключевая ставка к этому времени может опуститься до 10%, по сравнению с текущим значением 15,5%. Кроме того, по расчетам банка, потребление домохозяйств в 2026 году может уменьшиться до 1,9%, хотя сейчас этот показатель находится на уровне 3,4%.