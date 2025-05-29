Флавио Бриаторе: В 2026 году мы будем побеждать на гонках.

После серии изменений в команде Alpine новый руководитель, Флавио Бриаторе, раскрыл амбициозные планы в интервью Le Monde. Он заявил о целях команды – победа в гонках уже в 2026 году и борьба за титул в 2027 году.

Бриаторе отметил, что Формула 1 претерпела значительные изменения. Он вспомнил, как ранее отношение прессы было сконцентрировано исключительно на технических аспектах, а журналисты обладали глубокими знаниями в области инженерии. С Benetton они начали изменять эту ситуацию, приглашая представителей прессы, работающих в стиле lifestyle, что затем стали делать и Red Bull и другие команды. Бриаторе подчеркнул, что для серьезных спонсоров важен не только участие команды в гонках, но и её яркий имидж.

Бывший глава Benetton и Renault отметил, что обнаружение значимых спонсоров было ключевым моментом. И при этом инженеры были крайне скептически настроены к этой идее. Они предупреждали: «Не перегружайте нас спонсорами, ведь логотипы на машине создают дополнительный вес!» Бриаторе подчеркнул, что его команда была первой, где был создан отдельный отдел маркетинга. Сейчас отделы маркетинга являются одними из самых крупных в командах.

Новый сезон для Alpine является переходным, поскольку в данный момент все усилия направлены на разработку машины на следующий год, когда произойдут изменения в регламенте Формулы 1. Бриаторе подчеркнул важность использования этой ситуации в свою пользу. Однако в 2026 году у команды не будет оправданий: они должны быть конкурентоспособными. Это их обязанность перед Renault, Alpine и главой Лукой де Мео. Флавио Бриаторе заверил, что в 2026 году они смогут побеждать на гонках, а в 2027 году должны бороться за титул.