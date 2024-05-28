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Первые эскизы флагманского седана класса люкс от Huawei и GAC Trumpchi

В следующем году на автомобильном рынке появится новый седан класса люкс от Huawei и GAC Trumpchi. Эту информацию передает портал carnewschina.com, опубликовавший первые эскизы предстоящего автомобиля.
А
Антон Звонкий
28.05.2024, 12:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В следующем году на автомобильном рынке появится новый седан класса люкс от Huawei и GAC Trumpchi. Эту информацию передает портал carnewschina.com, опубликовавший первые эскизы предстоящего автомобиля.

Компании GAC Trumpchi и Huawei планируют совместно выпустить три автомобиля, которые будут являться флагманскими моделями. Среди них будут большой роскошный минивэн, внедорожник и, конечно, седан. Целью создания этих роскошных моделей является конкуренция с премиальными европейскими автомобилями, такими как Bentley Continental GT.

Планы о совместном производстве автомобилей двух брендов были объявлены ещё в апреле на Пекинском автосалоне. Это сотрудничество обещает быть очень интересным и перспективным для обеих сторон.

Первый автомобиль от нового партнёрства GAC-Huawei ожидается на рынке уже в первом квартале 2025 года. Автомобиль обещают сделать по-настоящему роскошным и инновационным.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о том, что бренд Avatr планирует начать продажи своего нового кроссовера 07 летом по цене от 2,55 млн рублей. Этот автомобиль тоже обещает быть достойным внимания и конкурентоспособным на рынке автомобилей среднего класса.

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