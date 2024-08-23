Через пять лет после анонса Aston Martin продолжает тестировать модель Valhalla

Как помним, концепт AM-RB 003 был представлен на Женевском мотор-шоу в марте 2019 года, дав нам возможность заглянуть в будущее следующего суперкара Aston Martin с центрально-расположенным двигателем. В то время британская марка заявила, что мы увидим серийную версию до конца 2021 года. Однако мы находимся во второй половине 2024 года, и конечная машина все еще не представлена. Тем временем, вот прототип, который курсирует по Нюрбургрингу.

Хотя мы еще не видели клиентских машин, этот тестовый автомобиль мгновенно узнаваем по своему мощному заднему антикрылу. Это привлекательное изделие, которое выглядит более изысканно, чем предшествующий концепт. Аэродинамический пакет будет обеспечивать более 1 322 фунтов поддерживающей силы на скорости 149 миль в час. Камуфляж намекает, что Aston Martin все еще не готова показать окончательный дизайн. Легкие боковые окна подсказывают, что это жесткая версия AMR, поскольку пресс-снимки обычной Valhalla 2021 года показывали обычное стекло.

Тот приглушенный звук, который вы слышите, не исходит от двигателя Aston Martin. Изначально суперкар должен был оснащаться внутренним 3,0-литровым V-6 с двойным турбонаддувом, но затем его заменил более крупный V-8 происхождения AMG. Также установлены два турбонаддува, 4,0-литровый двигатель с плоским коленчатым валом разгоняется до 7 200 оборотов в минуту и приводит задние колеса. Надеемся, что на серийной модели звук будет громче, если только этот прототип не изображает европейскую машину, которая должна соответствовать строгим нормам шума.

Сам по себе, поршневой двигатель выдает мощных 800 лошадиных сил, передаваемых на задние колеса. Однако Valhalla не будет чистым бензиновым суперкаром, поскольку он примет гибридную силовую установку с тремя электромоторами. В совокупности эта конфигурация обеспечит 998 л.с. в полноприводном суперкаре без обычной задней передачи. Вместо этого передние электромоторы обеспечивают функцию заднего хода, чтобы Aston Martin могла сэкономить вес. Третий электромотор установлен в коробке передач и передает мощность на задний мост, а также выполняет функции стартера и генератора для поршневого двигателя.

Предполагая, что показатели производительности не изменились с момента последнего упоминания Aston Martin о суперкаре, Valhalla разгонится до 100 км/ч за две с половиной секунды. Максимальная скорость составит 349 км/ч. При работе исключительно на электричестве он не превысит скорость в 128 км/ч. В режиме электромобиля он проедет не более девяти миль. Что касается веса, AM нацеливается на удивительно низкие 1 550 килограммов до добавления жидкостей.

Aston Martin обещает начать производство в этом году, с сборкой 999 единиц. Valhalla выйдет на конкуренцию с преемником Ferrari SF90 Stradale и недавно представленным Lamborghini Temerario. Хотя цена пока неизвестна, можно предположить, что она значительно уступит флагманскому Valkyrie. Предполагалось, что должен был появиться третий суперкар с центрально-расположенным двигателем, созданный по мотивам концепта 2019 года Vanquish Vision, но он был отменен в прошлом году.

Однако на подходе новый спорткар Vanquish с передним двигателем, оснащенный мощным двойным турбированным V-12 двигателем, развивающим 824 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента.

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