Владельцам Fisker Ocean нужны запчасти. Компания планировала, что все будет «идеально»

Американская компания Fisker, задумавшая стать следующим Tesla, столкнулась с серьезными проблемами после выпуска своего первого автомобиля – электрического кроссовера Ocean SUV. Как сообщают бывшие сотрудники компании, Fisker не была готова к продаже автомобилей из-за недостаточного запаса запчастей для ремонта. Это привело к нехватке деталей и вынудило компанию искать компоненты в нестандартных источниках, включая разборку автомобилей.

После успешного запуска продаж Ocean SUV, Fisker столкнулась с проблемами в виде неисправностей автомобилей и финансовыми трудностями. Компания предупредила о возможном банкротстве и сократила значительную часть персонала.

Согласно TechCrunch, компания Fisker опровергла заявления бывших сотрудников о нехватке запчастей и утверждения о том, что компания не подготовила запасы запчастей для обслуживания автомобилей.

Несмотря на планы компании о запуске производства автомобилей на заводе в Австрии, Fisker оказалась на грани банкротства. Снижение цены на Ocean, проблемы с качеством и проверками безопасности, привели к остановке производства и сокращению персонала.

Бывшие сотрудники утверждают, что компания недооценила необходимость запасных частей и часто приходилось заменять детали, извлекая их из автомобилей на заводе. Несколько источников также сообщили, что детали иногда доставлялись из Австрии в США в чемоданах сотрудников для ускорения процесса.

Руководство Fisker оправдывает отсутствие запасных частей тем, что автомобили Ocean должны были быть настолько идеальными, что редко требовали бы замены деталей. Однако владельцы автомобилей жалуются на длительные ожидания запчастей и проблемы с обслуживанием.

Возможное банкротство компании Fisker ставит под угрозу доступность запасных частей для владельцев Ocean в ближайшие годы. Недостаток деталей и неисправности автомобилей вызывают серьезные опасения у клиентов компании, старающейся избежать краха.

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