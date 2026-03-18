Первым автомобилем BMW Alpina станет высокопроизводительная 7 Series, за ней последует X7

Компания BMW официально подтвердила, что первыми новинками под брендом «BMW Alpina» станут премиальные версии моделей 7 Series и X7. Напомним, ранее автопроизводитель завершил процесс интеграции марки Alpina, и теперь планирует использовать это имя для создания эксклюзивных, ультрароскошных автомобилей, которые займут позицию между стандартными BMW и автомобилями Rolls-Royce.

Изначально новая линейка будет представлена двумя крупнейшими моделями из портфолио BMW. По словам члена правления BMW, отвечающего за исследования и разработки, Йоахима Поста, компания планирует начать с флагманских 7 Series и X7. Недавно в интервью Auto Express он заявил: «Мы начнем сверху. Запуск начнётся с 7 Series и X7».

Ожидается, что первым на рынке появится высококлассная модификация 7 Series, которая в ближайшие месяцы получит масштабное обновление в рамках среднего жизненного цикла модели. Следом за ней, в 2027 году, будет представлен полностью новый BMW X7 под маркой Alpina.

Точные различия между новыми BMW Alpina и стандартными версиями пока не раскрываются. Тем не менее, по предварительным оценкам, автомобили получат оригинальные дизайнерские решения, более дорогие материалы и расширенные возможности персонализации.

Пока маловероятно, что производитель решится на создание новых кузовов или значительное изменение пропорций — такие изменения слишком затратны для лимитированных серий. В техническом плане обновлённые Alpina будут отличаться мощными силовыми агрегатами. При этом, как подтвердил Йоахим, бренд сможет предложить как традиционные ДВС, так и полностью электрические версии, подчеркнув: «мы гибки в выборе силовых установок».