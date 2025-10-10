Как финансовые компании уже применяют генеративный ИИ: итоги «Финополиса – 2025»

Искусственный интеллект становится все более востребованным инструментом в работе ведущих финансовых организаций. Особое внимание этой теме было уделено на форуме «Финополис – 2025», который прошел в Сочи с 8 по 10 октября. Участники обсуждали, как ИИ помогает анализировать риски, оценивать клиентов и создавать персонализированные продукты, что уже активно применяется системно значимыми банками.

Одной из ключевых сессий форума стала дискуссия «Где берут начало цифровые помощники?», организованная ВТБ под модерацией Вадима Кулика. Здесь эксперты сравнивали современные технологии с фольклорными архетипами, отмечая, что сказочные образы, такие как скатерть-самобранка или путеводный клубочек, воплощаются сегодня в виде голосовых ассистентов и сервисов доставки.

В ходе обсуждения звучали вопросы доверия к цифровым помощникам, а также их возможных ограничений и угроз. Прозвучало мнение, что, подобно героям сказок, современные технологии могут как облегчать жизнь, так и представлять определенные опасности. Были подняты темы предвзятости, ошибок и этических дилемм, связанных с применением искусственного интеллекта. Эксперты подчеркнули необходимость обучения пользователей работе с цифровыми помощниками и предостерегли от чрезмерного доверия к их решениям. По их словам, для безопасного внедрения новых технологий требуется преодолеть существующие ограничения и сформировать этические стандарты. При этом сказочные архетипы могут стать источником новых идей и подходов в разработке решений.

Во время другой панельной дискуссии, организованной аналитическим центром форума и посвященной практике внедрения ИИ на финансовом рынке, выступили Сергей Рябов (Сбер), Екатерина Лозгачева (Банк России) и Николай Козак (Банк ДОМ.РФ). Спикеры обратили внимание на различие между традиционным искусственным интеллектом и генеративным ИИ, который способен создавать уникальный контент. Отмечается, что на сегодняшний день генеративные модели применяются преимущественно во внутренних бизнес-процессах, например, для документооборота и разработки программного обеспечения, однако постепенно находят применение и в сфере клиентского обслуживания, в частности, в контакт-центрах.

Банкиры акцентировали внимание на необходимости учитывать возникающие риски и вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Одна из важных задач — выработка регуляторного подхода, который должен быть одновременно риск-ориентированным и технологически нейтральным, чтобы не мешать инновациям. Также отмечено, что для эффективного внедрения ИИ в финансовой отрасли требуются значительные инвестиции как в инфраструктуру, так и в подготовку профессиональных кадров.