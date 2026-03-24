Ключевые темы форума «ФинАвто – 2026» раскрыты

Редакция
24.03.2026, 15:21·2 мин
Фото: Autostat.ru

В апреле агентство «АВТОСТАТ» проведет ежегодный форум автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка». Организаторы уже анонсировали основные темы предстоящего события: развитие автомобильного рынка, кредитование, страхование и лизинг.

Сценарии развития авторынка

В рамках этой секции эксперты сфокусируются на макроэкономических тенденциях и ключевых трендах, наблюдаемых в стране. Будут подведены итоги первого квартала на российском автомобильном рынке и рассмотрено текущее положение дел в сфере автокредитования.

Кредитование

Данная тема станет одной из центральных на форуме. Участники обсудят детали рефинансирования в условиях понижения ключевой ставки, которая, напомним, недавно была снижена Банком России на 0,5 процентных пункта. Также будет поднят вопрос: что важнее в текущей ситуации — маржинальность или выживание? Специалисты поделятся мнениями и обсудят вопросы цифровизации автомобильной отрасли и кредитных продуктов, а также представят современные решения в этой области.

Страхование

В числе ключевых вопросов форума — цифровая стандартизация ремонта и автоматизация процессов обслуживания автомобилей. Эксперты также уделят внимание анализу рынка послепродажного обслуживания и тенденциям, которые формируют его развитие.

Лизинг

В этой части программы основное внимание будет уделено вопросам реализации складских запасов. Специалисты обсудят, являются ли лизинговые компании соперниками или союзниками официальных дилеров.

Имена докладчиков и темы их выступлений будут объявлены позднее. Организаторы рекомендуют следить за обновлениями на официальной странице форума «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка». Мероприятие пройдет 22 апреля в Москве в отеле «МонАрх» по адресу: Ленинградский проспект, 31А, стр. 1.

