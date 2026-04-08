Спикеры форума автобизнеса «ФинАвто – 2026»: кого вы увидите на мероприятии

До одного из ключевых событий весеннего сезона в автомобильной отрасли — форума «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка» — осталось всего две недели. Организатором мероприятия выступает агентство «АВТОСТАТ». Форум пройдет 22 апреля в Москве, в отеле «МонАрх» по адресу: Ленинградский проспект, 31А, стр. 1.

Организаторы продолжают формировать программу конференции, и уже определены первые участники, которые выступят на форуме. Основными экспертами встречи станут представители агентства «АВТОСТАТ». Исполнительный директор Сергей Удалов озвучит результаты работы авторынка за первый квартал текущего года и представит прогнозы развития отрасли.

Традиционное выступление Юрия Тулинова из компании «Т-Инвестиции» вновь откроет мероприятие. Вместе с ним в дискуссии примет участие Александр Исаков, старший управляющий директор и руководитель Центра макроэкономических развитий Сбера. Обсуждение будет посвящено ключевым тенденциям российской экономики и ряду других важных тем.

В числе докладчиков заявлены представители крупных банковских и финансовых организаций, среди которых Т-Банк, ОТП, Уралсиб, Альфа и Зенит. От страхового сектора на форуме выступят эксперты компаний РЕСО, Альфа Страхование, ВСК и других.

К числу спикеров присоединятся также представители ведущих дилерских холдингов, сервисных компаний и финансовых платформ, что обеспечит всестороннее освещение актуальных вопросов рынка.

Узнать более подробную информацию о мероприятии и пройти регистрацию для участия в форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка» можно по ссылке.