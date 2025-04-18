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Когда в 2025 году снизится ключевая ставка?

Наталья Орлова о ключевых трендах в российской экономике: сбережения, демография, валютные курсы. Прогнозы и неопределенность в бизнесе и бюджете. Позитивное настроение населения и ожидания.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.04.2025, 12:03·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На форуме автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка» главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова представила ключевые тренды современной российской экономики.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выделили несколько основных моментов из ее выступления.

Среди них:

  1. Рост сбережений у населения, несмотря на замедление кредитования.

  1. Уменьшение доли молодежи и старение населения.

  1. Временное замедление в автомобильной отрасли после активных покупок в 2024 году.

  1. Отклонение курсов доллара, евро и юаня от нормы с последующим предполагаемым ростом, достигающим уровня в 100+ рублей за доллар.

  1. Прогнозируемая ключевая ставка ЦБ на конец 2025 года – 20%, на 2026 год – 15%.

Наталья Орлова отметила, что неопределенность в геополитике по-прежнему влияет на экономическое развитие России. Влияние позитивных изменений на рынке смягчается нестабильностью в валютных курсах, что вызывает беспокойство у экспортеров и импортеров.

Аналитики обращают внимание на бюджетные расходы и их влияние на экономику. На текущий год запланировано 41,5 трлн рублей, что незначительно больше, чем в 2024 году. Однако при инфляции на уровне 10% рассматривается возможность увеличения объема бюджетных расходов.

Неопределенность на мировой арене, а также потенциальное возвращение некоторых брендов создает дополнительные риски для бизнеса и становится еще одним текущим трендом.

Отзывы опрошенного населения свидетельствуют о позитивном настрое на улучшение финансового положения. Большинство людей вкладывают часть своих доходов в депозиты, недвижимость и транспорт.

По данным начала года, рубль немного укрепился. Однако эксперты осторожны относительно активного притока западных инвестиций. Некоторые компании стараются избавиться от долларов, евро и юаней из-за санкций и нарастающей торговой войны.

Источник

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