Когда в 2025 году снизится ключевая ставка?

На форуме автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка» главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова представила ключевые тренды современной российской экономики.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выделили несколько основных моментов из ее выступления.

Среди них:

Рост сбережений у населения, несмотря на замедление кредитования.

Уменьшение доли молодежи и старение населения.

Временное замедление в автомобильной отрасли после активных покупок в 2024 году.

Отклонение курсов доллара, евро и юаня от нормы с последующим предполагаемым ростом, достигающим уровня в 100+ рублей за доллар.

Прогнозируемая ключевая ставка ЦБ на конец 2025 года – 20%, на 2026 год – 15%.

Наталья Орлова отметила, что неопределенность в геополитике по-прежнему влияет на экономическое развитие России. Влияние позитивных изменений на рынке смягчается нестабильностью в валютных курсах, что вызывает беспокойство у экспортеров и импортеров.

Аналитики обращают внимание на бюджетные расходы и их влияние на экономику. На текущий год запланировано 41,5 трлн рублей, что незначительно больше, чем в 2024 году. Однако при инфляции на уровне 10% рассматривается возможность увеличения объема бюджетных расходов.

Неопределенность на мировой арене, а также потенциальное возвращение некоторых брендов создает дополнительные риски для бизнеса и становится еще одним текущим трендом.

Отзывы опрошенного населения свидетельствуют о позитивном настрое на улучшение финансового положения. Большинство людей вкладывают часть своих доходов в депозиты, недвижимость и транспорт.

По данным начала года, рубль немного укрепился. Однако эксперты осторожны относительно активного притока западных инвестиций. Некоторые компании стараются избавиться от долларов, евро и юаней из-за санкций и нарастающей торговой войны.