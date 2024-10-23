Financial Times: Интерес к автомобилям Volvo снижается

В стабильных планах компании "Вольво" на данный момент ориентир на рост продаж в районе семи-восьми процентов. Тем не менее, в июле марка выставляла более оптимистичные прогнозы, говоря о возможном росте на уровне 12-25%.

Корректировка планов повлияла на ценные бумаги автопроизводителя. Согласно данным на среду, 23 октября, цена акций снизилась на 2,5%. Генеральный директор компании Volvo Джим Роуэн отметил, что общий спрос на автомобили падает на основных рынках - Китае, США и Европе.

Существующая ситуация на рынке вынудила шведский автопроизводитель отказаться от идеи заключительной доктралинации к 2030 году о массовом производстве только полностью электрических моделей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало публично известно о том, что автопроизводитель Volvo принял решение прекратить производство своего седана S60 в связи с низкими объемами продаж.