Фильм F1 The Movie занял первое место в рейтинге Apple TV

Фильм F1 The Movie был отмечен критиками как «любовное послание, адресованное Формуле 1», и это сравнение оказалось весьма уместным. Картина продемонстрировала впечатляющие результаты не только в плане художественного воздействия на зрителей, но и с коммерческой точки зрения. При производственном бюджете около $300 млн. мировые кассовые сборы ленты достигли $631,5 млн.

Совсем недавно фильм стал доступен для просмотра подписчикам сервиса Apple TV, в том числе и в России. Теперь все желающие могут насладиться этим гоночным блокбастером в домашних условиях или в любом месте, где имеется стабильное интернет-соединение.

Сразу после появления на платформе F1 The Movie возглавил рейтинг популярности Apple TV, что говорит о высоком интересе аудитории. Многие зрители уже воспользовались возможностью посмотреть или даже пересмотреть фильм. Несмотря на присутствие характерных для Голливуда приемов и допущений, лента получила признание не только у массового зрителя, но и среди профессиональных критиков.

Успех картины вдохновил создателей на дальнейшее развитие истории. Уже месяц назад появилась информация о том, что команда проекта рассматривает возможность съемок продолжения, в центре которого вновь может оказаться гонщик Сонни Хейс, образ которого воплотил Брэд Питт.

Продюсер фильма Джерри Брукхаймер поделился своими планами, отметив: «Мы занимаемся следующей частью Top Gun, а также продолжением "Пиратов Карибского моря". Надеюсь, мы снимем и ещё один фильм о Формуле 1. Мы работаем над многими фильмами, которые стали успешными, и будем надеяться, что сможем воплотить все наши планы.»

Брукхаймер также добавил, что для него главное — дарить зрителям положительные эмоции: «Развлекать людей – интереснейшее занятие, причём дело уже не в деньгах. Хочется, чтобы на лицах людей появлялись улыбки, ведь это значит, что вам удаётся увлечь публику».