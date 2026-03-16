Фильм F1 удостоился премии «Оскар» в категории «Лучший звук»

Фильм F1, в центре сюжета которого — история вымышленной команды Формулы 1 и возвращение на трек опытного гонщика Сонни Хейса, роль которого исполнил Брэд Питт, оказался одним из главных претендентов на премию «Оскар» в этом году. Картина была номинирована сразу в четырёх категориях.

98-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар» состоялась в ночь с 15 на 16 марта. Главную награду за лучший фильм завоевала лента «Битва за битвой».

Вместе с тем, фильм о Формуле 1 одержал победу в номинации «Лучший звук», подтвердив высокий уровень технического исполнения проекта.