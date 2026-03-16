Фильм F1 удостоился премии «Оскар» в категории «Лучший звук»

Фильм F1 с Брэдом Питтом о возвращении ветерана Формулы 1 получил Оскар 2025 за лучший звук на 98-й церемонии вручения премии.
Иннокентий Петров
16.03.2026, 07:51·1 мин
Фильм F1, в центре сюжета которого — история вымышленной команды Формулы 1 и возвращение на трек опытного гонщика Сонни Хейса, роль которого исполнил Брэд Питт, оказался одним из главных претендентов на премию «Оскар» в этом году. Картина была номинирована сразу в четырёх категориях.

98-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар» состоялась в ночь с 15 на 16 марта. Главную награду за лучший фильм завоевала лента «Битва за битвой».

Вместе с тем, фильм о Формуле 1 одержал победу в номинации «Лучший звук», подтвердив высокий уровень технического исполнения проекта.

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
