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Fiat прекратил производство популярной модели, которую выпускали 17 лет

Итальянские автоконцерны Fiat 500 и Abarth 595 ушли в прошлое, завершив свой путь на автомобильном рынке спустя 17 лет с момента выпуска.
РедакцияР
Редакция
21.08.2024, 12:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Это решение связано с грядущим запуском нового автомобиля под именем Fiat 500 Ibrida, официальная премьера которого запланирована на следующий год.

Представитель компании Fiat в Великобритании подтвердил изданию Autocar о закрытии приема заказов на модель Fiat 500 Hybrid и об увеличенных запасах среди дилеров до наступления нового года. Такая же участь постигла модели Abarth 595 и 695.

Новый Fiat 500 Ibrida будет представлять собой аналог электрической версии Fiat 500e, однако с модернизированным 1,0-литровым бензиновым двигателем, оснащенным «мягкой» гибридной системой. В отличие от модели 500 Hybrid, производство 500 Ibrida не будет организовано на заводе в польском городе Тыхы. Сборка автомобилей перенесется на завод Mirafiori в Турине, городе-родине бренда, где также выпускается и 500e.

Глава концерна Fiat Оливье Франсуа рассказал журналистам, что разработка модели Fiat 500 Ibrida была вызвана неудовлетворительными продажами модели Fiat 500e. По его мнению, Fiat, подобно другим участникам автомобильной отрасли, ожидал более быстрого перехода к электрическим технологиям, однако пандемия коронавируса, проблемы с поставкой сырья и позиция европейского общества задержали этот процесс.

До выпуска моделей 500 Ibrida и Grande Panda в следующем году Fiat 500e и более крупная 600 будут единственными автомобилями бренда, доступными для покупки. Последняя модель временно станет единственным представителем марки с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

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