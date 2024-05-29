Fiat меняет стратегию и возвращает бензиновый двигатель в модель 500

Подтвердились слухи - Fiat подтвердил, что у последней модели 500 все-таки будет двигатель внутреннего сгорания. Несмотря на то, что автомобиль был запущен исключительно как электрический городской автомобиль без упоминаний о версии с двигателем внутреннего сгорания, компактный хэтчбек получит бензиновую силовую установку. Компания-материк Stellantis объявила, что гибридный 500 будет производиться на заводе Mirafiori в Италии с первого квартала 2026 года.

Честно говоря, 500 технически никогда не потерял свой двигатель внутреннего сгорания, учитывая, что Fiat по-прежнему продает модель предыдущего поколения за пределами Соединенных Штатов в виде гибрида. В Северной Америке карликовая машина строго представлена в виде электромобиля. Пока рано сказать, доберется ли модель с двигателем внутреннего сгорания до США, где она определенно будет дешевле, чем дорогой электромобиль. Напомним, что стоимость 500e 2024 года составляет целых $34 095 без учета дополнительных опций.

Очевидно, что охлаждение рынка электромобилей заставляет автопроизводителей изменять свои планы и придерживаться традиционных силовых установок для продажи автомобилей. Многие предполагали, что электромобили рано или поздно заменят модели с двигателями внутреннего сгорания, но с уменьшением и даже отменой льгот для электромобилей в некоторых случаях люди пересматривают свои варианты.

С появлением у нового 500 бензинового двигателя будет интересно посмотреть, будет ли спортивную версию Abarth 500e также дополнить гибридная модель. Как и с моделью предыдущего поколения под брендом Fiat, Abarth по-прежнему продает спортивный 500 с традиционным двигателем.

Несколько лет назад Fiat объявил, что к концу десятилетия перейдет исключительно на электрические двигатели. Однако неясно, происходит ли это по-прежнему. Другие бренды также сдвигают свои амбиции по продажам только электрических автомобилей за 2030 год, последним примером является Ford of Europe.

В связанных новостях Stellantis также намерена выпустить гибридную версию Jeep Compass на заводе Melfi в Италии. Дополнительная информация не была представлена, но мы надеемся, что она будет основана на модели третьего поколения. Нынешний кроссовер существует с 2016 года, поэтому он немного устарел.

Говоря о старых автомобилях, которые остаются в продаже, итальянский автопроизводитель не исключает продажи Panda до 2029 года, к моменту когда ему будет 18 лет. Он будет мирно сосуществовать со следующим поколением модели, запланированным к дебюту 11 июля в честь 125 лет Fiat.