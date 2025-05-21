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Обновленный городской автомобиль Fiat 500 Hybrid получит новую силовую установку к концу 2025 года.

Fiat готовит гибридный Fiat 500 с моментальным запуском до конца 2025 года, говорит глава Fiat Europe Гаэтано Торель. Новый двигатель встал на место предыдущего гибрида, не уступив пространство в салоне или багажнике.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 19:31·2 мин
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Фото: autoexpress

Итальянская компания Fiat планирует оснастить гибридной силовой установкой городской автомобиль 500 до конца 2025 года, и для руководителя отделения в Европе Гаэтано Тореля этот момент не мог наступить раньше.

Электрический Fiat 500, представленный в 2020 году, – это замечательный автомобиль. Однако продажи ограничены из-за того, что он конкурирует в узком сегменте рынка, который становится еще меньше из-за его строго электрической силовой установки без выбросов.

"Новый 500 – один из лучших автомобилей в истории Fiat с точки зрения дизайна и технологий", – сказал Торель Auto Express эксклюзивно в Турине. "Тот факт, что мы ограничили возможность подавляющему большинству потребителей насладиться новым 500, действительно огорчает меня. Поэтому, когда инженеры нашли способ установить двигатель внутри, дав нам зеленый свет для нового 500 с гибридной установкой, это был один из лучших дней в моей жизни."

Инженеры из Fiat переработали электрическую архитектуру, чтобы впихнуть силовую установку предыдущего гибридного 500 – который сейчас снят с продажи в Великобритании – в носовую часть. "Это было вызовом для инженеров", – признал Торель. Удаление батареи не освободило дополнительного места в кабине или багажнике, утверждает Торель, главное изменение в интерьере – установка механической коробки передач.

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