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FIA получила более 330 тысяч евро на штрафах.

Штрафы в Формуле 1: гонщики и команды перечислили FIA 332 900 евро в прошлом сезоне. Президент Мохаммед бен Сулайем столкнулся с критикой за финансовые санкции и нецензурные высказывания.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.12.2024, 20:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем сезоне жюри Формулы 1 столкнулись с критикой со стороны участников гонок из-за несистемности наложения штрафов.

Некоторые штрафы, выписываемые жюри, предполагали финансовые взыскания. Особенно негативно гонщики восприняли решение президента FIA Мохаммеда бен Сулайема штрафовать за непристойные высказывания. Все собранные штрафы направляются на счета FIA, что делает их значительным источником дохода для федерации.

Издание Marca подсчитало, что в 2024 году общая сумма штрафов, наложенных FIA на гонщиков и команды, составила 332 900 евро, что почти втрое превышает прошлогодние показатели.

Источник

FIA (182)

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