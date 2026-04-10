FIA опубликовала заявление по результатам встречи по вопросам регламента

В четверг, 9 апреля, состоялась первая встреча между представителями команд, FIA и руководством Формулы 1, в ходе которой рассматривались возможные изменения в регламенте перед предстоящим Гран При Майами.

Участники совещания пришли к единому мнению: необходимо скорректировать технический регламент, особенно в части, касающейся управления энергией. Дальнейшее обсуждение этих вопросов продолжится на ближайших встречах в апреле, а финальное решение планируется принять 20 апреля.

По итогам переговоров FIA опубликовала официальное заявление, в котором говорится: «Сегодня FIA провела первую из серии встреч для обсуждения потенциальных изменений в регламенте Формулы 1 2026 года».

В ходе обсуждения, в котором приняли участие технические специалисты команд и производители силовых установок, был поднят широкий спектр тем, связанных с дальнейшим развитием технического и спортивного регламента на 2026 год.

Стороны отметили, что, несмотря на захватывающий характер проведённых гонок, существует потребность в изменениях отдельных положений регламента, касающихся управления энергией. Диалог отмечен как конструктивный, несмотря на присутствие конкурирующих интересов у участников обсуждения.

Ранее в этом году стороны согласовали проведение серии подобных встреч после первых трёх этапов сезона 2026 года. Такой график был выбран для сбора достаточного массива технических данных перед началом переговоров.

В ближайшие две недели планируется продолжить совместную работу: уже 15 апреля состоится встреча, посвящённая спортивному регламенту, где будет рассмотрен «Раздел B», необходимый для внедрения технических изменений.

Следующее техническое совещание намечено на 16 апреля. На нём продолжатся обсуждения уже поднятых вопросов и будут рассмотрены новые аспекты.

20 апреля ожидается встреча на высоком уровне с участием всех заинтересованных сторон. На ней планируется рассмотреть предпочтительные предложения, выработанные техническими группами, и достичь согласия по дальнейшему курсу действий.

Проект регламента 2026 года создавался в тесном сотрудничестве команд, автопроизводителей, поставщиков силовых установок, держателей коммерческих прав и FIA. В том же ключе сегодня обсуждаются возможные корректировки.

Любые изменения в регламенте должны пройти процедуру утверждения Всемирным советом FIA.