FIA получила запрос на суперлицензию от Антонелли

В международную автомобильную федерацию поступил запрос на выдачу суперлицензии резервному гонщику Mercedes по имени Кими Антонелли.

Кими может претендовать на суперлицензию, позволяющую участвовать в гонках Формулы 1, после того как заработает 40 баллов за выступления в других сериях гонок, и именно этот показатель он уже достиг. Однако помимо количества баллов, ему также необходимо достичь возраста 18 лет, а данному молодому итальянцу исполнится 18 лет только в конце августа, поэтому для выдачи лицензии потребуется дополнительное разрешение от FIA.

Пресса из Великобритании не сообщает, от какой именно команды поступил запрос, однако недавно появилась информация о том, что возможно Кими Антонелли может заменить Логана Сарджента за рулём Williams на предстоящем этапе в Имоле, который состоится с 17 по 19 мая.

Совсем недавно Кими принял участие в частных испытаниях за рулём Mercedes именно на трассе в Имоле, что, вероятно, не является случайным совпадением.