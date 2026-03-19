FIA рассматривает возможность пересмотра правил модернизации двигателей

В Международной автомобильной федерации (FIA) рассматривается вариант пересмотра действующего регламента модернизации силовых установок в рамках программы ADUO. Причиной для этого послужила отмена этапов Гран При Бахрейна и Гран При Саудовской Аравии, которые должны были пройти в апреле текущего года.

Первоначально эти гонки планировались на весну, однако из-за сохраняющейся напряжённости в регионе Ближнего Востока было принято решение об их отмене. В результате этого участились предложения о необходимости корректировки графика доработок двигателей в рамках программы ADUO.

Согласно действующим правилам, в течение сезона проводятся четыре контрольные точки, на которых производится оценка эффективности силовых агрегатов. Оценка проводится каждые шесть этапов с использованием специального индекса производительности, который учитывает сразу несколько технических характеристик.

Ранее планировалось, что первая из этих оценок должна была состояться после шестой гонки сезона — Гран При Майами в начале мая. Однако теперь, после изменений в календаре, этот этап стал четвёртым по счёту. Таким образом, ключевая проверка переносится на Гран При Монако, который пройдёт в начале июня. Это обстоятельство приводит к задержке процесса и может негативно сказаться на ряде производителей двигателей.

Программа ADUO предполагает поэтапный подход к модернизации и учитывает разницу в производительности между разными поставщиками силовых установок. Производители, чьи моторы уступают лидеру более чем на 2%, получают дополнительные возможности для доработки. Если отставание превышает 4%, предоставляются ещё более серьёзные послабления.

Действующий регламент распространяется на 84 отдельных элемента двигателя. В стандартных условиях обновление каждого компонента допускается только один раз за сезон. Однако участники программы ADUO получают расширенные лимиты на модернизации, увеличенное время работы на испытательных стендах и более гибкие условия в части бюджетных ограничений. Эти послабления действуют и в текущем, и в следующем сезонах — причём с ростом отставания от лидера до 8% объём предоставляемых льгот увеличивается.

Согласно изначальному календарю, наибольшее преимущество получал коллектив Mercedes, поскольку именно их силовая установка считается эталоном для остальных. В то же время, производители Ferrari, Audi и другие заинтересованы в ускорении процесса оценки, чтобы быстрее внедрять технические обновления.

Дополнительные сложности связаны с тем, что цикл разработки силовых установок значительно превышает сроки доработки шасси. В условиях жёсткой омологации и ограниченных возможностей для модернизации вне рамок ADUO быстро ликвидировать отставание от Mercedes становится практически невозможным.

На этом фоне стало известно, что FIA готова рассмотреть предложения по изменению сроков проведения контрольных оценок с учётом нового календаря чемпионата. Принимая во внимание, что единственным потенциальным противником изменений может стать команда Mercedes, достижение согласия среди остальных производителей выглядит вполне вероятным.

Стоит отметить, что даже при возможных изменениях сроков модернизации бюджетные ограничения для команд останутся прежними. В соответствии с актуальным регламентом, лимит расходов в размере $215 миллионов установлен для сезона, включающего 24 или менее гонок. Увеличение потолка возможно только в случае, если календарь чемпионата будет превышать 24 этапа.