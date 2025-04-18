Феттель: Очевидно, что Хэмилтон в настоящее время не удовлетворен собой

Бывший пилот команды Ferrari - Себастьян Феттель, на протяжении шести лет представлявший "скакунчик", высказал своё мнение относительно Льюиса Хэмилтона, который в этом сезоне перешёл в итальянскую команду. Феттель считает, что Хэмилтон старается изо всех сил приспособиться к новой для себя машине SF-25, которая значительно отличается по своим характеристикам от предыдущих болидов.

По словам Феттеля в интервью Sky Sports, Льюис Хэмилтон полностью сосредоточен на технической стороне вопроса, настройке машины под себя, новых подходах к управлению и ощущениях за рулём гоночного болида. Это огромный шаг и серьёзные изменения как в спортивной, так и в культурной сфере для британского гонщика.

Феттель подчеркнул, что процесс адаптации к новой команде и машине включает в себя не только вождение, но и множество других аспектов. Например, Хэмилтон запросил изменения в дизайне рулевого колеса с учётом своих предпочтений, но это всё равно не то, к чему он привык ранее.

Переход на новое может занять много времени и сил, поскольку раньше все эти действия выполнялись механически, без лишних раздумий. Феттель подчеркнул, что понимает высокие ожидания Хэмилтона от себя и неудовлетворённость своей текущей производительностью.

Он отметил, что Льюис Хэмилтон является одним из самых успешных пилотов по многим причинам, и активно трудится над тем, чтобы преодолеть возникающие трудности и вернуться на уровень, когда он будет полностью удовлетворён своими результатами и способен показывать высокие достижения на трассе.