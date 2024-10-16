Феттель и Шумахер снова встретятся на трассе «Гонки чемпионов»

В ближайшие дни на Олимпийском стадионе в Сиднее пройдет традиционное событие для любителей автоспорта - Гонка чемпионов (ROC). Поединок сильнейших гонщиков разных серий обещает быть захватывающим. Даты мероприятия - 7 и 8 марта - уже отмечены в календарях многих поклонников спорта.

Сегодня стало известно, что команду Германии на предстоящем турнире представят известные автогонщики - Себастьян Феттель и Мик Шумахер. Эти опытные спортсмены готовы показать свое мастерство и бороться за победу в ROC.

Себастьян Феттель, уже завоевавший звание чемпиона чемпионов в 2015 году в Лондоне, шесть раз поднимал трофей Кубка Наций за Германию. В последние годы он неоднократно представлял свою страну вместе с Михаэлем Шумахером, чей талант и профессионализм пользуются заслуженным уважением в мире автоспорта.

Себастьян Феттель поделился своими ожиданиями от предстоящего события: «С нетерпением жду возможности снова выступить в Гонке чемпионов и представлять Германию в паре с Миком. Это всегда волнующее испытание, и я горжусь тем, что мне доверили эту честь».

Мик Шумахер также выразил радость по поводу участия в турнире: «Я обожаю посещать Австралию, а в этот раз участвовать в ROC за Германию вместе с Себастьяном обещает быть захватывающим и запоминающимся опытом».