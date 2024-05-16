Ферстаппен заработал 81 миллион долларов за год.

Молодой пилот команды "Red Bull Racing" - Макс Ферстаппен, оказался в списке двадцати самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes за 2024 год. За последние 12 месяцев он заработал невероятные 81 миллион долларов. Из этой суммы 76 миллионов долларов пришли от контракта с его гоночной командой, а оставшиеся 5 миллионов - от различных внегоночных мероприятий и партнерств.

На первом месте рейтинга оказался звезда футбола - португальский нападающий Криштиану Роналду, его доход составил удивительные 260 миллионов долларов. Макс Ферстаппен замкнул топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов, став самым высокооплачиваемым гонщиком в мире Формулы 1. Его главный соперник на трассе, британец Льюис Хэмилтон, оказался на 21-й строчке рейтинга, заработав 69 миллионов долларов.