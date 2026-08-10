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Ферстаппен подумывает открыть собственный музей по примеру Алонсо

Макс Ферстаппен планирует открыть музей своей спортивной славы по примеру Фернандо Алонсо, чтобы вдохновить будущих поклонников автоспорта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.08.2026, 10:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен рассматривает возможность создания собственного музея спортивных достижений. Четырёхкратный чемпион мира рассказал об этой идее в интервью голландскому журналу Formule1.

По словам гонщика, на мысль о собственном музее его вдохновил пример Фернандо Алонсо. Испанский автогонщик с 2015 года располагает на родине целым спортивным комплексом, включающим музей и современный картодром. Ферстаппен отметил, что подобный проект мог бы быть интересен и для его поклонников.

В коллекции Макса уже собрано более чем в два раза больше трофеев, чем у Алонсо, что требует отдельного пространства для хранения многочисленных наград. Помимо кубков, значительную часть экспонатов могут составить элементы экипировки — шлемы, комбинезоны и другие памятные предметы, а также гоночные автомобили, которые традиционно вызывают большой интерес у фанатов автоспорта. Подобная экспозиция, по мнению Ферстаппена, способна вдохновлять молодое поколение спортсменов.

«Я уже думаю о том, где такой музей должен располагаться, – рассказал Макс. – Мне бы хотелось, чтобы это было нечто вроде того, что в Испании создал Фернандо Алонсо. По-моему, это отличная идея, ведь там можно собрать все мои машины Формулы 1. Наверное, это может стать источником вдохновения и мотивации для юных гонщиков».

В настоящее время у пилота Red Bull работает лишь один магазин сувенирной продукции. Он расположен в небольшом голландском городе Свальмен и пользуется заметной популярностью среди болельщиков Ферстаппена.

Источник

Макс Ферстаппен (610)

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