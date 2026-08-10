Ферстаппен подумывает открыть собственный музей по примеру Алонсо

Макс Ферстаппен рассматривает возможность создания собственного музея спортивных достижений. Четырёхкратный чемпион мира рассказал об этой идее в интервью голландскому журналу Formule1.

По словам гонщика, на мысль о собственном музее его вдохновил пример Фернандо Алонсо. Испанский автогонщик с 2015 года располагает на родине целым спортивным комплексом, включающим музей и современный картодром. Ферстаппен отметил, что подобный проект мог бы быть интересен и для его поклонников.

В коллекции Макса уже собрано более чем в два раза больше трофеев, чем у Алонсо, что требует отдельного пространства для хранения многочисленных наград. Помимо кубков, значительную часть экспонатов могут составить элементы экипировки — шлемы, комбинезоны и другие памятные предметы, а также гоночные автомобили, которые традиционно вызывают большой интерес у фанатов автоспорта. Подобная экспозиция, по мнению Ферстаппена, способна вдохновлять молодое поколение спортсменов.

«Я уже думаю о том, где такой музей должен располагаться, – рассказал Макс. – Мне бы хотелось, чтобы это было нечто вроде того, что в Испании создал Фернандо Алонсо. По-моему, это отличная идея, ведь там можно собрать все мои машины Формулы 1. Наверное, это может стать источником вдохновения и мотивации для юных гонщиков».

В настоящее время у пилота Red Bull работает лишь один магазин сувенирной продукции. Он расположен в небольшом голландском городе Свальмен и пользуется заметной популярностью среди болельщиков Ферстаппена.