Ферстаппен: Я рад этому результату.

Макс Ферстаппен оказался на вершине после квалификации перед субботним спринтом в Майами, хотя сам не остался доволен своим выступлением. Гонщик признал, что не лучшим образом проехал круг, оставив ужасное впечатление, особенно из-за сложностей с работой резины.

«Вторая сессия была непростой, а в финале ситуация лишь ухудшилась, – поделился Ферстаппен. – Перейдя на мягкие шины, я не смог значительно улучшить результат, но в итоге оказался на первом месте. Рад за этот успех, хотя сам процесс квалификации не доставил удовольствия, в отличие от тренировок».

Гонщик также выразил недовольство конфигурацией трассы, отметив, что после тренировок ожидал борьбы за поул-позицию, но в квалификации всё пошло не так гладко. «Поначалу казалось, что мы не дотянем до первого места, но каким-то образом все сложилось. Все равно не понятно, что произошло с другими машинами в последний круг», – добавил гонщик.