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Ферстаппен делал всё, чтобы сдержать Норриса

Макс Ферстаппен финишировал четвёртым в Остине, однако после того, как к результату Ландо Норриса было добавлено пять секунд, пилот Red Bull Racing переместился на третье место.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2024, 00:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен финишировал четвёртым в Остине, однако после того, как к результату Ландо Норриса было добавлено пять секунд, пилот Red Bull Racing переместился на третье место. Отрыв Ферстаппена от Норриса в личном зачёте увеличился до 57 очков за пять гонок до завершения сезона.

Серхио Перес заработал шесть очков, финишировав на седьмой позиции.

Макс Ферстаппен (3-й): «Гонка была довольно сложной. Машина не обладала достаточным темпом для наступления. У нас были проблемы с поворачиваемостью и на тормозах, что делало оборону трудной.

Каждый раз, когда кто-то пытался меня обогнать, мне не хватало позднего торможения. Борьба с Ландо была очень сложной – я использовал все свои навыки, чтобы удержаться впереди. Наконец, выход на подиум – прекрасный результат».

«Схватка с Ландо в 12-м повороте? У меня есть своё мнение по этому поводу, но я не буду его здесь высказывать. Пусть стюарды справляются со своей работой».

«Команда извлекла много уроков из этой гонки, так что нам предстоит провести много анализов».

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Макс Ферстаппен (133)Red Bull Racing (278)Серхио Перес (101)

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